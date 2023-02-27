Больнице в Березниках после смерти пациента придется оплатить его похороны

Пермячка, отсудившая у больницы деньги за смерть отца, добилась в суде оплаты его похорон

27 февраля 2023 в 17:49 Размер текста - 17 +

Суд посчитал, что медучреждение обязано компенсировать истице затраты на похороны своего отца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Березниках (Пермский край) суд обязал краевую больницу имени Вагнера возместить местной жительнице расходы на погребение умершего отца. Два года назад женщина потеряла близкого родственника из-за неправильного лечения инфекционного заболевания «лептоспироза». «Решением Березниковского городского суда в пользу жительницы Березников, у которой умер 62- летний отец от неправильно лечения инфекционного заболевания — „лептоспироз“ взыскано в качестве возмещения расходов „на погребение“ более 200 тыс. рублей, включая расходы „на памятник“», — говорится на сайте ООО «Медико-правовая коллегия». Ранее женщина отсудила у больницы имени Вагнера 400 тысяч рублей за причиненный ей моральный вред в связи со смертью близкого родственника. Судиться с указанной больницей решила и жительница Александровска. В 2017 году у горожанки скончался сын, который после произошедшего с ним несчастного случая был доставлен в медучреждение. Истица уверена, что причиной смерти ее сына стало некачественное оказание медицинской помощи.

В Березниках (Пермский край) суд обязал краевую больницу имени Вагнера возместить местной жительнице расходы на погребение умершего отца. Два года назад женщина потеряла близкого родственника из-за неправильного лечения инфекционного заболевания «лептоспироза». «Решением Березниковского городского суда в пользу жительницы Березников, у которой умер 62- летний отец от неправильно лечения инфекционного заболевания — „лептоспироз“ взыскано в качестве возмещения расходов „на погребение“ более 200 тыс. рублей, включая расходы „на памятник“», — говорится на сайте ООО «Медико-правовая коллегия». Ранее женщина отсудила у больницы имени Вагнера 400 тысяч рублей за причиненный ей моральный вред в связи со смертью близкого родственника. Судиться с указанной больницей решила и жительница Александровска. В 2017 году у горожанки скончался сын, который после произошедшего с ним несчастного случая был доставлен в медучреждение. Истица уверена, что причиной смерти ее сына стало некачественное оказание медицинской помощи.