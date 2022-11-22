Пермячка отсудила у больницы полмиллиона за смерть матери

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В ходе судебного заседания стороны пошли на мировое соглашение Фото:

Жительница Чусового отсудила у ГБУ здравоохранения Пермского края «Городская больница Лысьвенского городского округа» полмиллиона рублей в счет компенсации морального вреда. Женщина подала иск в суд, обвиняя медучреждение в оказании некачественных услуг своей матери, в результате чего та скончалась.

«В иске женщина указала, что в результате действий и бездействий врачей Лысьвенской больницы ее мать скончалась в реанимации. В ходе судебного заседания суд разъяснял участникам процесса возможность урегулирования спора с использованием примирительных процедур, в связи с чем сторонам было предоставлено время для проведения переговоров», — сообщает пресс-служба Лысьвенского городского суда.

В итоге стороны заявили ходатайство об утверждении мирового соглашения. Истец отказалась от своих требований в полном объеме, а больница обязалась выплатить ей в счет компенсации морального вреда полмиллиона рублей в срок до 30 декабря 2022 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермячка отсудила у клиники около миллиона рублей за некачественные грудные силиконовые импланты. После проведенной врачами операции у женщины ухудшилось самочувствие и деформировалась грудь.

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Жительница Чусового отсудила у ГБУ здравоохранения Пермского края «Городская больница Лысьвенского городского округа» полмиллиона рублей в счет компенсации морального вреда. Женщина подала иск в суд, обвиняя медучреждение в оказании некачественных услуг своей матери, в результате чего та скончалась. «В иске женщина указала, что в результате действий и бездействий врачей Лысьвенской больницы ее мать скончалась в реанимации. В ходе судебного заседания суд разъяснял участникам процесса возможность урегулирования спора с использованием примирительных процедур, в связи с чем сторонам было предоставлено время для проведения переговоров», — сообщает пресс-служба Лысьвенского городского суда. В итоге стороны заявили ходатайство об утверждении мирового соглашения. Истец отказалась от своих требований в полном объеме, а больница обязалась выплатить ей в счет компенсации морального вреда полмиллиона рублей в срок до 30 декабря 2022 года. Ранее URA.RU рассказывало, что пермячка отсудила у клиники около миллиона рублей за некачественные грудные силиконовые импланты. После проведенной врачами операции у женщины ухудшилось самочувствие и деформировалась грудь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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