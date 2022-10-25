Пермячка судится с больницей имени Вагнера из-за смерти сына

25 октября 2022 в 17:48 Размер текста - 17 +

Женщина считает, что врачи бездействовали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Александровска (Пермский край) будет судиться с краевой больницей имени академика Вагнера Е.А. в Березниках. Она хочет получить компенсацию морального и материального вреда — ее сын умер в результате несчастного случая. «Местная жительница считает, что некачественная медпомощь стала причиной смерти ее сына. Судебное заседание по делу пройдет 1 ноября», — пишет Properm со ссылкой на Александровский городской суд Пермского края. В июле 2017 года с ее сыном произошел несчастный случай. После этого его на карете скорой помощи доставили в больницу. Издание пишет, что дежурный врач отсутствовал. Сына пермячки никто не обследовал и из приемного отделения его отправили домой. Пострадавшему становилось хуже, его снова доставили в больницу, где он скончался. Женщина уверена, что смерть ее сына наступила из-за бездействия медработников. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Краснокамска отсудила у больницы 200 тысяч рублей. Причина иска — ей не стали оперировать миому матки.

Жительница Александровска (Пермский край) будет судиться с краевой больницей имени академика Вагнера Е.А. в Березниках. Она хочет получить компенсацию морального и материального вреда — ее сын умер в результате несчастного случая. «Местная жительница считает, что некачественная медпомощь стала причиной смерти ее сына. Судебное заседание по делу пройдет 1 ноября», — пишет Properm со ссылкой на Александровский городской суд Пермского края. В июле 2017 года с ее сыном произошел несчастный случай. После этого его на карете скорой помощи доставили в больницу. Издание пишет, что дежурный врач отсутствовал. Сына пермячки никто не обследовал и из приемного отделения его отправили домой. Пострадавшему становилось хуже, его снова доставили в больницу, где он скончался. Женщина уверена, что смерть ее сына наступила из-за бездействия медработников. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Краснокамска отсудила у больницы 200 тысяч рублей. Причина иска — ей не стали оперировать миому матки.