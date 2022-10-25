Пермячка судится с больницей имени Вагнера из-за смерти сына

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Клинический институт мозга. Березовский, лечение, больница, монитор сердечного ритма, больничные показатели, электрокардиограмма, тяжелая болезнь
Женщина считает, что врачи бездействовали Фото:

Жительница Александровска (Пермский край) будет судиться с краевой больницей имени академика Вагнера Е.А. в Березниках. Она хочет получить компенсацию морального и материального вреда — ее сын умер в результате несчастного случая.

«Местная жительница считает, что некачественная медпомощь стала причиной смерти ее сына. Судебное заседание по делу пройдет 1 ноября», — пишет Properm со ссылкой на Александровский городской суд Пермского края.

В июле 2017 года с ее сыном произошел несчастный случай. После этого его на карете скорой помощи доставили в больницу. Издание пишет, что дежурный врач отсутствовал. Сына пермячки никто не обследовал и из приемного отделения его отправили домой. Пострадавшему становилось хуже, его снова доставили в больницу, где он скончался. Женщина уверена, что смерть ее сына наступила из-за бездействия медработников.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница Краснокамска отсудила у больницы 200 тысяч рублей. Причина иска — ей не стали оперировать миому матки.

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Жительница Александровска (Пермский край) будет судиться с краевой больницей имени академика Вагнера Е.А. в Березниках. Она хочет получить компенсацию морального и материального вреда — ее сын умер в результате несчастного случая. «Местная жительница считает, что некачественная медпомощь стала причиной смерти ее сына. Судебное заседание по делу пройдет 1 ноября», — пишет Properm со ссылкой на Александровский городской суд Пермского края. В июле 2017 года с ее сыном произошел несчастный случай. После этого его на карете скорой помощи доставили в больницу. Издание пишет, что дежурный врач отсутствовал. Сына пермячки никто не обследовал и из приемного отделения его отправили домой. Пострадавшему становилось хуже, его снова доставили в больницу, где он скончался. Женщина уверена, что смерть ее сына наступила из-за бездействия медработников. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Краснокамска отсудила у больницы 200 тысяч рублей. Причина иска — ей не стали оперировать миому матки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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