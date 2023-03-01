01 марта 2023

Челябинский губернатор Текслер улетел в Таджикистан

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Южно-Уральский гражданский форум-2022. Челябинск , текслер алексей
Алексей Текслер вошел в состав делегации РФ Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в составе делегации правительства РФ отправился с рабочим визитом в Таджикистан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы регионы. Возглавляет делегацию премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«2 марта губернатор в составе правительственной делегации примет участие в конференции по межрегиональному сотрудничеству „Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана“. Запланирован ряд других мероприятий с его участием», — уточнили в пресс-службе.

Поездку Мишустина в Таджикистан приурочили к укреплению отношений с Таджикистаном. Делегация проведет несколько сессий по вопросам промышленности, энергетики, экологии, транспорта и логистики, научно-образовательного и гуманитарного сотрудничества.

Ранее Текслер посещал Таджикистан в феврале прошлого года. Тогда в Душанбе проходил VII Межпарламентский форум «Таджикистан — Россия: потенциал межрегионального сотрудничества».

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в составе делегации правительства РФ отправился с рабочим визитом в Таджикистан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы регионы. Возглавляет делегацию премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «2 марта губернатор в составе правительственной делегации примет участие в конференции по межрегиональному сотрудничеству „Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана“. Запланирован ряд других мероприятий с его участием», — уточнили в пресс-службе. Поездку Мишустина в Таджикистан приурочили к укреплению отношений с Таджикистаном. Делегация проведет несколько сессий по вопросам промышленности, энергетики, экологии, транспорта и логистики, научно-образовательного и гуманитарного сотрудничества. Ранее Текслер посещал Таджикистан в феврале прошлого года. Тогда в Душанбе проходил VII Межпарламентский форум «Таджикистан — Россия: потенциал межрегионального сотрудничества».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...