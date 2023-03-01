Челябинский губернатор Текслер улетел в Таджикистан

Алексей Текслер вошел в состав делегации РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в составе делегации правительства РФ отправился с рабочим визитом в Таджикистан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы регионы. Возглавляет делегацию премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«2 марта губернатор в составе правительственной делегации примет участие в конференции по межрегиональному сотрудничеству „Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана“. Запланирован ряд других мероприятий с его участием», — уточнили в пресс-службе.

Поездку Мишустина в Таджикистан приурочили к укреплению отношений с Таджикистаном. Делегация проведет несколько сессий по вопросам промышленности, энергетики, экологии, транспорта и логистики, научно-образовательного и гуманитарного сотрудничества.

Ранее Текслер посещал Таджикистан в феврале прошлого года. Тогда в Душанбе проходил VII Межпарламентский форум «Таджикистан — Россия: потенциал межрегионального сотрудничества».