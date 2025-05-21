Бывший челябинский метрострой отказался от требований вернуть дивиденды

Строившая в прошлом челябинское метро компания «Челябметрострой» отказалась от требования возврата дивидендов на 4,507 млн рублей. Дело дошло до Верховного суда, но окончательно дело решилось в арбитраже Челябинска.
«Заявление о выдаче исполнительного листа за подписью Андрея Агеева. Исполнительный лист выдан», — отмечено в материалах суда.
«Челябместрострой» отказался от требований пересмотреть дело, чтобы получить право взыскать спорную сумму. Этому предшествовало отклонение кассационной жалобы экс-директора метростроя в Верховном суде в мае 2024 года и последующее повторное рассмотрение вопроса в первой инстанции в Челябинске. Оно состоялось в октябре. Отказ произошел на стадии рассмотрения апелляционной жалобы.
Спор начинался с того, что в мае 2022 года в суд обратился конкурсный управляющий Алексей Пархоменко. Он потребовал пересмотреть сделки о выплате дивидендов единственному акционеру за два года - 2019-й и 2020-й. Сначала «Инвестиционная транспортно-строительная компания» («ИТСК») получила 4,507 млн рублей, потом — 20,913 млн рублей. В июне 2023 года челябинский арбитраж удовлетворил иск частично, признав недействительной сделку на большую сумму. Суд заметил, что решение о выплатах принимали неуполномоченные лица: гендиректор «ИКТС» Алексей Иванов, члены совета директоров метростроя Геннадий Мошков, Кирилл Кучук и его гендиректор Валерий Мочалкин не могли диктовать решение платить дивиденды и выполнять его. Соглашаясь с выплатами меньшей суммы, суд отметил, что нельзя сопоставлять финансовое положение компании с обязательствами перечислять дивиденды.
В январе 2024 года Уральский арбитражный суд в Екатеринбурге нижестоящие решения в части отказа в меньшей сумме отменил, отправив дело на новое рассмотрение. Верховный суд эту позицию поддержал.
Бенефициарами выплат суд признал учредителей «ИТСК». Согласно данным СБИС, доли в фирме равномерно распределны между Агеевым, Кучуком и Мошковым — у каждого из лиц по 33%. В суде Агеев утверждал, что Пархоменко вывел из-под удара Иванова, Мошкова и Кучука, чтобы с них потом нельзя было взыскать убытки. Между тем, по словам Агеева, деньги разделили между собой двое — Кучук и Мошков. Сам Агеев в совет директоров «Челябметростроя» не входит с 2015 года. В период с 2010-2014 годах он возглавлял компанию.
Процедура банкротства «Челябметростроя» завершилась в апреле. Как URA.RU сообщил тогда Пархоменко, долги кредиторам выплачены. Однако суды продолжаются, чтобы банкрот мог компенсировать расходы за счет лиц, которые довели предприятие до финансовой несостоятельности.
При подготовке материала URA.RU направлены запросы в «ИКТС» и в «Челябметрострой». При поступлении ответов они будут опубликованы.
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