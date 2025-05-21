Эмоциональный ролик в поддержку хоккейной команды «Трактор» сняли в Челябинском государственном университете (ЧелГУ) при участии ректора Сергея Таскаева. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
«„Трактор“, вперед! Болеем за черно-белых все вместе!» — говорится в описании к видео, размещенном в telegram-канале ЧелГУ. Прямо во время пары преподавателю звонит сам Таскаев и зовет болеть за «Трактор». Преподаватель надевает кепку и шарф с символикой «Трактора», и приглашает студентов тоже идти болеть за команду. Аудитория почти в сто человек громко просит команду идти только вперед.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!