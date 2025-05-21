«Ректор позвал болеть за «Трактор» прямо на паре»: челябинский вуз снял ролик в поддержку хоккеистов. Видео

Челябинский вуз снял ролик в поддержку «Трактора»
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Таскаев снялся в ролике в поддержку «Трактора»
Таскаев снялся в ролике в поддержку «Трактора» Фото:

Эмоциональный ролик в поддержку хоккейной команды «Трактор» сняли в Челябинском государственном университете (ЧелГУ) при участии ректора Сергея Таскаева. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

«„Трактор“, вперед! Болеем за черно-белых все вместе!» — говорится в описании к видео, размещенном в telegram-канале ЧелГУ. Прямо во время пары преподавателю звонит сам Таскаев и зовет болеть за «Трактор». Преподаватель надевает кепку и шарф с символикой «Трактора», и приглашает студентов тоже идти болеть за команду. Аудитория почти в сто человек громко просит команду идти только вперед. 

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Эмоциональный ролик в поддержку хоккейной команды «Трактор» сняли в Челябинском государственном университете (ЧелГУ) при участии ректора Сергея Таскаева. Об этом сообщила пресс-служба вуза. «„Трактор“, вперед! Болеем за черно-белых все вместе!» — говорится в описании к видео, размещенном в telegram-канале ЧелГУ. Прямо во время пары преподавателю звонит сам Таскаев и зовет болеть за «Трактор». Преподаватель надевает кепку и шарф с символикой «Трактора», и приглашает студентов тоже идти болеть за команду. Аудитория почти в сто человек громко просит команду идти только вперед. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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