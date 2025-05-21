В Челябинске осудили коммерсанта, помогавшего мигрантам попасть в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд отправил коммерсанта в колонию
Суд отправил коммерсанта в колонию Фото:

Центральный райсуд Челябинска назначил реальный срок в колонии коммерсанту Игорю Анисимову, который помогал незаконным мигрантам попасть и остаться в России. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, бизнесмена отправили на общий режим на три с половиной года.

«Суд признал Анисимова виновным по п. „а“ ч. 2 ст. 322.1, ч. 1 ст. 322.1 УК РФ. В качестве наказания ему назначено три с половиной года колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

В качестве дополнительного наказания Анисимову назначили штраф в размере 210 тысяч рублей. До момента, пока мужчина не выплатит его, на его земельный участок и автомобили сохранили арест.

Анисимова обвиняли в нескольких эпизодах помощи незаконным мигрантам. В первом случае он через знакомую поставил на миграционный учет семерых граждан Казахстана. За это они заплатили бизнесмену 24 тысячи рублей. Также за деньги он помог с учетом еще 20 казахам. Для этого он заключил с ними фиктивные гражданско-правовые договоры на выполнение работ. В суде удалось доказать оба эпизода.

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Центральный райсуд Челябинска назначил реальный срок в колонии коммерсанту Игорю Анисимову, который помогал незаконным мигрантам попасть и остаться в России. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, бизнесмена отправили на общий режим на три с половиной года. «Суд признал Анисимова виновным по п. „а“ ч. 2 ст. 322.1, ч. 1 ст. 322.1 УК РФ. В качестве наказания ему назначено три с половиной года колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. В качестве дополнительного наказания Анисимову назначили штраф в размере 210 тысяч рублей. До момента, пока мужчина не выплатит его, на его земельный участок и автомобили сохранили арест. Анисимова обвиняли в нескольких эпизодах помощи незаконным мигрантам. В первом случае он через знакомую поставил на миграционный учет семерых граждан Казахстана. За это они заплатили бизнесмену 24 тысячи рублей. Также за деньги он помог с учетом еще 20 казахам. Для этого он заключил с ними фиктивные гражданско-правовые договоры на выполнение работ. В суде удалось доказать оба эпизода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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