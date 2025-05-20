Онлайн-торговля повысила спрос на складских рабочих в Челябинске на 120%

В Челябинские потребность в приемщиках на складах за год выросла на 120%. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Работа», доход таких специалистов достиг 60,4 тысячи рублей.
«Среди складских специалистов лидером по темпам роста числа вакансий стала профессия приемщика. Спрос на них в первом квартале вырос на 120% за год. На втором месте по востребованности оказались кладовщики (плюс 32% вакансий) со средними зарплатными предложениями в 54,3 тысячи рублей для новых сотрудников», — пояснили URA.RU в офисе компании.
Логистическая отрасль продолжила активно наращивать численность персонала в ответ на рост сегмента интернет-торговли. В первом квартале наблюдалось увеличение средних зарплат на 13% в сравнении с 2024 годом. Динамика говорит об усилиях работодателей в привлечении новых кадров.
«Работодатели осознали важность не только количественного, но и качественного роста. Нужно не просто заполнять вакансии, но и обеспечивать конкурентоспособные условия для специалистов, чтобы удержать их в условиях кадрового дефицита», — заявил директор категории «Такси, транспорт и логистика» платформы Артем Егоренков.
Рост спроса на персонал в логистике специалисты связали с активным развитием онлайн-торговли. Изменения потребовали расширения складских пространств и распределительных центров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!