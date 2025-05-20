20 мая 2025

Онлайн-торговля повысила спрос на складских рабочих в Челябинске на 120%

© Служба новостей «URA.RU»
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На складах приемщики стали зарабатывать по 60 тысяч рублей
На складах приемщики стали зарабатывать по 60 тысяч рублей Фото:

В Челябинские потребность в приемщиках на складах за год выросла на 120%. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Работа», доход таких специалистов достиг 60,4 тысячи рублей.

«Среди складских специалистов лидером по темпам роста числа вакансий стала профессия приемщика. Спрос на них в первом квартале вырос на 120% за год. На втором месте по востребованности оказались кладовщики (плюс 32% вакансий) со средними зарплатными предложениями в 54,3 тысячи рублей для новых сотрудников», — пояснили URA.RU в офисе компании.

Логистическая отрасль продолжила активно наращивать численность персонала в ответ на рост сегмента интернет-торговли. В первом квартале наблюдалось увеличение средних зарплат на 13% в сравнении с 2024 годом. Динамика говорит об усилиях работодателей в привлечении новых кадров.

«Работодатели осознали важность не только количественного, но и качественного роста. Нужно не просто заполнять вакансии, но и обеспечивать конкурентоспособные условия для специалистов, чтобы удержать их в условиях кадрового дефицита», — заявил директор категории «Такси, транспорт и логистика» платформы Артем Егоренков.

Рост спроса на персонал в логистике специалисты связали с активным развитием онлайн-торговли. Изменения потребовали расширения складских пространств и распределительных центров.

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В Челябинские потребность в приемщиках на складах за год выросла на 120%. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Работа», доход таких специалистов достиг 60,4 тысячи рублей. «Среди складских специалистов лидером по темпам роста числа вакансий стала профессия приемщика. Спрос на них в первом квартале вырос на 120% за год. На втором месте по востребованности оказались кладовщики (плюс 32% вакансий) со средними зарплатными предложениями в 54,3 тысячи рублей для новых сотрудников», — пояснили URA.RU в офисе компании. Логистическая отрасль продолжила активно наращивать численность персонала в ответ на рост сегмента интернет-торговли. В первом квартале наблюдалось увеличение средних зарплат на 13% в сравнении с 2024 годом. Динамика говорит об усилиях работодателей в привлечении новых кадров. «Работодатели осознали важность не только количественного, но и качественного роста. Нужно не просто заполнять вакансии, но и обеспечивать конкурентоспособные условия для специалистов, чтобы удержать их в условиях кадрового дефицита», — заявил директор категории «Такси, транспорт и логистика» платформы Артем Егоренков. Рост спроса на персонал в логистике специалисты связали с активным развитием онлайн-торговли. Изменения потребовали расширения складских пространств и распределительных центров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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