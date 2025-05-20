20 мая 2025

Крупный провайдер в Челябинске поднял цены на интернет на 20%

© Служба новостей «URA.RU»
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Эксперт прогнозирует, что до конца года цены на услуги вырастут практически у всех провайдеров
Эксперт прогнозирует, что до конца года цены на услуги вырастут практически у всех провайдеров Фото:

В Челябинске крупный провайдер «Дом.ру» поднял цены на интернет на 20%, при том, что от момента последнего увеличения стоимости не прошло и года. Об этом сообщили пользователи услуги. 

«На электронку пришло письмо под названием „Цена на услуги изменится“. За интернет и ТВ сейчас выходит 910 рублей в месяц, а в июне повышают сразу на 180 рублей, то есть почти на 20% больше. Хотя года не прошло с последнего повышения. Прошлой осенью подкинули 120 рублей», — рассказала Анна, пишет сайт «74.ру». 

Об аналогичных изменениях в стоимости тарифов сообщают и другие челябинцы. Особенно их возмутило предложение, о котором их оповестили уже после окончания акции, о сохранении действующей цены на год за покупку абонемента. 

В компании «Дом.ру» увеличение стоимости связали с непростыми экономическими условиями в стране. «Последний год был непростым для экономики страны. В декабре прошлого года инфляция достигла рекордного за последние 25 лет уровня — 14%. Выросли затраты, что также повлияло на увеличение наших затрат на поддержку и развитие цифровой инфраструктуры. Чтобы выполнять все обязательства перед нашими клиентами, мы перестраиваем множество процессов внутри компании и вынуждены внести изменения в стоимость услуг», — сообщила пресс-служба компании на официальном сайте. 

Увеличение стоимости услуг на 15-20% при условии, что ее уже поднимали семь месяцев назад, можно опротестовать в Роскомнадзоре, говорит руководитель Telecom Daily Денис Кусков. «Рост цен 15-20% — это уровень реальной инфляции, фактического роста затрат. У других провайдеров ситуация ровно такая же — до конца года цены практически у всех вырастут. <...> Если повышают цены на 15-20% тем пользователям, которым уже поднимали семь месяцев назад, то это неправильно. Такое надо опротестовывать в Роскомнадзоре», — отметил Кусков. 

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В Челябинске крупный провайдер «Дом.ру» поднял цены на интернет на 20%, при том, что от момента последнего увеличения стоимости не прошло и года. Об этом сообщили пользователи услуги.  «На электронку пришло письмо под названием „Цена на услуги изменится“. За интернет и ТВ сейчас выходит 910 рублей в месяц, а в июне повышают сразу на 180 рублей, то есть почти на 20% больше. Хотя года не прошло с последнего повышения. Прошлой осенью подкинули 120 рублей», — рассказала Анна, пишет сайт «74.ру».  Об аналогичных изменениях в стоимости тарифов сообщают и другие челябинцы. Особенно их возмутило предложение, о котором их оповестили уже после окончания акции, о сохранении действующей цены на год за покупку абонемента.  В компании «Дом.ру» увеличение стоимости связали с непростыми экономическими условиями в стране. «Последний год был непростым для экономики страны. В декабре прошлого года инфляция достигла рекордного за последние 25 лет уровня — 14%. Выросли затраты, что также повлияло на увеличение наших затрат на поддержку и развитие цифровой инфраструктуры. Чтобы выполнять все обязательства перед нашими клиентами, мы перестраиваем множество процессов внутри компании и вынуждены внести изменения в стоимость услуг», — сообщила пресс-служба компании на официальном сайте.  Увеличение стоимости услуг на 15-20% при условии, что ее уже поднимали семь месяцев назад, можно опротестовать в Роскомнадзоре, говорит руководитель Telecom Daily Денис Кусков. «Рост цен 15-20% — это уровень реальной инфляции, фактического роста затрат. У других провайдеров ситуация ровно такая же — до конца года цены практически у всех вырастут. <...> Если повышают цены на 15-20% тем пользователям, которым уже поднимали семь месяцев назад, то это неправильно. Такое надо опротестовывать в Роскомнадзоре», — отметил Кусков. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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