20 мая 2025

Челябинскую «Роспечать» продолжат банкротить до ноября

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее «Роспечать» лишилась главного офиса и киосков
Ранее «Роспечать» лишилась главного офиса и киосков Фото:

Компанию «Роспечать» в Челябинской области продолжат банкротить до ноября. Как следует из судебной документации, до этого времени продлен срок конкурсного производства.

«Продлить срок конкурсного производства, открытого в отношении должника — „Непубличное акционерное общество распространения, обработки, сбора печати Челябинской области“ (АО „Роспечать“) до 22 ноября. Полномочия конкурсного управляющего Мальцевой Ольги Вадимовны действительны до даты завершения конкурсного производства», — отмечено в определении челябинского арбитража.

К моменту завершения процедуры Мальцева должна предоставить отчеты о проведенной работе и об использовании денежных средств. Суд указал полный перечень документов для направления в суд.

Банкротство в сентябре 2018 года иницировал «Автовазбанк». Финансовая организация в своем заявлении потребовала включить в реестр кредиторов сумму долга 61,234 млн рублей. Обязательства образовались из неуплаченных процентов (37 млн рублей) и пени. В июле 2024 года главный офис «Роспечати» ушел с молотка. Здание площадью 5,755 тысячи кв метра на улице Худякова перешло в собственность единственного участника торгов, компании «Строймаг» под руководством Владимира Лакницкого.

«Роспечать» продолжила терять позиции на рынке торговли прессой. В декабре в Челябинске сносили ларьки. После банкротства процедура аренды земли под ними усложнилась. В мае 2025 года признанному несостоятельным обществу не удалось взыскать с бывшего директора Константина Федоринина 439,57 млн рублей. В настоящий момент основная часть долга перешла к банку «Траст», который добивался от топ-менеджера возмещения убытков, однако безрезультатно.

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Компанию «Роспечать» в Челябинской области продолжат банкротить до ноября. Как следует из судебной документации, до этого времени продлен срок конкурсного производства. «Продлить срок конкурсного производства, открытого в отношении должника — „Непубличное акционерное общество распространения, обработки, сбора печати Челябинской области“ (АО „Роспечать“) до 22 ноября. Полномочия конкурсного управляющего Мальцевой Ольги Вадимовны действительны до даты завершения конкурсного производства», — отмечено в определении челябинского арбитража. К моменту завершения процедуры Мальцева должна предоставить отчеты о проведенной работе и об использовании денежных средств. Суд указал полный перечень документов для направления в суд. Банкротство в сентябре 2018 года иницировал «Автовазбанк». Финансовая организация в своем заявлении потребовала включить в реестр кредиторов сумму долга 61,234 млн рублей. Обязательства образовались из неуплаченных процентов (37 млн рублей) и пени. В июле 2024 года главный офис «Роспечати» ушел с молотка. Здание площадью 5,755 тысячи кв метра на улице Худякова перешло в собственность единственного участника торгов, компании «Строймаг» под руководством Владимира Лакницкого. «Роспечать» продолжила терять позиции на рынке торговли прессой. В декабре в Челябинске сносили ларьки. После банкротства процедура аренды земли под ними усложнилась. В мае 2025 года признанному несостоятельным обществу не удалось взыскать с бывшего директора Константина Федоринина 439,57 млн рублей. В настоящий момент основная часть долга перешла к банку «Траст», который добивался от  топ-менеджера возмещения убытков, однако безрезультатно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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