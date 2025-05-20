20 мая 2025

Экстрасенсы в Миассе вступили в схватку с полтергейстом. Видео

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Съемки нового сезона «Битвы экстрасенсов» прошли в Миассе
Съемки нового сезона «Битвы экстрасенсов» прошли в Миассе Фото:

Экстрасенсы в Миассе Челябинской области вступили в схватку с невидимой сущностью, которая методично выживает женщину с дочерью из дома. Это не просто призрак, заверил во время съемок новый ведущий программы иллюзионист Илья Ларионов, сообщают очевидцы. 

«Это не просто призрак. Здесь что-то живое и очень злое», — сообщил Ларионов во время съемок «Битвы экстрасенсов», сообщают очевидцы в группе «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте». 

Съемки передачи прошли в поселке Восточный. Некая сущность якобы выгоняет из дома хозяйку и ее дочь. Тайну ома предстоит разгадать сильнейшим медиумам: Максиму Левину (победитель 22 сезона), Юлию Котову (экстрасенс, который видит то, что скрыто от обычных глаз) и Ангелине Изосимовой (ведьма-природница). Съемочная группа зафиксировала пугающие аномалии: самопроизвольно падающие предметы, скрипы в пустых комнатах и что-то неизвестное, появляющиеся на стенах на глазах у всех присутствующих. Выпуск выйдет этой осенью. 

На съемки программы «Битва экстрасенсов» в Миассе накануне съехались не только участники шоу, но и множество местных жителей и сотрудников полиции. До этого в регион приезжали и другие участники проекта, в том числе финалистка Татьяна Ларина, которая специализируется на работе со страхами.

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Экстрасенсы в Миассе Челябинской области вступили в схватку с невидимой сущностью, которая методично выживает женщину с дочерью из дома. Это не просто призрак, заверил во время съемок новый ведущий программы иллюзионист Илья Ларионов, сообщают очевидцы.  «Это не просто призрак. Здесь что-то живое и очень злое», — сообщил Ларионов во время съемок «Битвы экстрасенсов», сообщают очевидцы в группе «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте».  Съемки передачи прошли в поселке Восточный. Некая сущность якобы выгоняет из дома хозяйку и ее дочь. Тайну ома предстоит разгадать сильнейшим медиумам: Максиму Левину (победитель 22 сезона), Юлию Котову (экстрасенс, который видит то, что скрыто от обычных глаз) и Ангелине Изосимовой (ведьма-природница). Съемочная группа зафиксировала пугающие аномалии: самопроизвольно падающие предметы, скрипы в пустых комнатах и что-то неизвестное, появляющиеся на стенах на глазах у всех присутствующих. Выпуск выйдет этой осенью.  На съемки программы «Битва экстрасенсов» в Миассе накануне съехались не только участники шоу, но и множество местных жителей и сотрудников полиции. До этого в регион приезжали и другие участники проекта, в том числе финалистка Татьяна Ларина, которая специализируется на работе со страхами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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