Экстрасенсы в Миассе Челябинской области вступили в схватку с невидимой сущностью, которая методично выживает женщину с дочерью из дома. Это не просто призрак, заверил во время съемок новый ведущий программы иллюзионист Илья Ларионов, сообщают очевидцы.
«Это не просто призрак. Здесь что-то живое и очень злое», — сообщил Ларионов во время съемок «Битвы экстрасенсов», сообщают очевидцы в группе «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте».
Съемки передачи прошли в поселке Восточный. Некая сущность якобы выгоняет из дома хозяйку и ее дочь. Тайну ома предстоит разгадать сильнейшим медиумам: Максиму Левину (победитель 22 сезона), Юлию Котову (экстрасенс, который видит то, что скрыто от обычных глаз) и Ангелине Изосимовой (ведьма-природница). Съемочная группа зафиксировала пугающие аномалии: самопроизвольно падающие предметы, скрипы в пустых комнатах и что-то неизвестное, появляющиеся на стенах на глазах у всех присутствующих. Выпуск выйдет этой осенью.
На съемки программы «Битва экстрасенсов» в Миассе накануне съехались не только участники шоу, но и множество местных жителей и сотрудников полиции. До этого в регион приезжали и другие участники проекта, в том числе финалистка Татьяна Ларина, которая специализируется на работе со страхами.
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