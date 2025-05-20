Ветеран СВО Заозеров встретился с челябинскими подростками

Участник СВО Александр Заозеров встретился с челябинскими школьниками, рассказав им о спецоперации в рамках работы по патриотическому воспитанию. Мероприятие прошло в Подростковый центре «Моя Территория».
«Удалось живо пообщаться с подростками, ответить на интересующие их вопросы. Обсудили важность любви к Родине, а также поговорили о роли каждого из нас в будущем страны. Патриотическое воспитание — это не просто знание флага и гимна, это формирование ответственности и гордости за свое Отечество. Очень приятно видеть, как подростки вовлечены и задают глубокие вопросы, ответы на которые, убеждены, нам удалось найти», — написал Заозеров на своей странице в «ВК».
Заозеров работал в частных школах, но в январе 2023 года заключил контракт на прохождение военной службы в зоне СВО. Уже через месяц он оказался на передовой. Александр выполнял боевые задачи в районе Артемовска (Бахмутом). Однажды его подразделение попало под огонь противника, и рядом с Александром разорвалась минометная мина — он получил тяжелые ранения.
После госпиталя его признали негодным к дальнейшей службе. Сегодня он работает в Едином центре поддержки и реабилитации участников СВО в Челябинске, где помогает военнослужащим и членам их семей решать социальные, юридические и психологические проблемы. Также Александр руководит некоммерческим фондом помощи участникам вооруженных конфликтов «Солидарность ветеранов-общественников» и занимается патриотическим воспитанием.
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