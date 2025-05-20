20 мая 2025

На Западном обходе Челябинска сгорела фура Volvo. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Полностью сгорела кабина фуры и часть прицепа с товаром
Полностью сгорела кабина фуры и часть прицепа с товаром Фото:

Утром в среду на 32-м километре автодороги «Западный обход города Челябинска», возле села Кайгородово, загорелся грузовой автомобиль марки Volvo. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области.

«На территории Сосновского района произошло возгорание транспортного средства Volvo. Водитель и пассажир, к счастью, не пострадали. Затруднений в движении нет. На месте происшествия работают оперативные службы», — сообщили в ГАИ.

Проезжающие мимо водители уточняют, что пожар удалось оперативно потушить силами МЧС. Но кабина фуры полностью выгорела, а часть прицепа — частично.

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Утром в среду на 32-м километре автодороги «Западный обход города Челябинска», возле села Кайгородово, загорелся грузовой автомобиль марки Volvo. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области. «На территории Сосновского района произошло возгорание транспортного средства Volvo. Водитель и пассажир, к счастью, не пострадали. Затруднений в движении нет. На месте происшествия работают оперативные службы», — сообщили в ГАИ. Проезжающие мимо водители уточняют, что пожар удалось оперативно потушить силами МЧС. Но кабина фуры полностью выгорела, а часть прицепа — частично.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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