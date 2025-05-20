Утром в среду на 32-м километре автодороги «Западный обход города Челябинска», возле села Кайгородово, загорелся грузовой автомобиль марки Volvo. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области.
«На территории Сосновского района произошло возгорание транспортного средства Volvo. Водитель и пассажир, к счастью, не пострадали. Затруднений в движении нет. На месте происшествия работают оперативные службы», — сообщили в ГАИ.
Проезжающие мимо водители уточняют, что пожар удалось оперативно потушить силами МЧС. Но кабина фуры полностью выгорела, а часть прицепа — частично.
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