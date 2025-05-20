20 мая 2025

Море, диван или Байкал: куда поедут отдыхать челябинцы этим летом

Лучшими местами для отдыха летом челябинцы считают море и домашний диван
© Служба новостей «URA.RU»
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20% челябинцев предпочитают отдых на море
20% челябинцев предпочитают отдых на море Фото:

Каждый пятый житель Челябинска мечтает провести летний отпуск на море, тогда как 13% предпочитают отдых дома. По данным опроса сервиса SuperJob, женщины чаще выбирают морские курорты, а мужчины склоняются к домашнему досугу.

«Женщины чаще мужчин называли лучшим вариантом отдых на любом море (25% против 15% соответственно). Мужчины, в свою очередь, чаще советовали остаться дома (15% против 11% среди женщин) или поехать в путешествие по России (7% против 5%)», — сообщается в исследовании.

Кроме того, 6% респондентов предпочитают отдых на природе, а еще 6% выбирают путешествия по России. Среди популярных направлений лидируют Крым и Краснодарский край, а также Байкал (5 и 2% соответственно). Зарубежные курорты оказались менее востребованы: лишь 2% опрошенных выбрали Турцию, а по 1% — Египет и Абхазию.

Также 3% опрошенных и вовсе советуют не тратить дни отпуска летом. При этом безработные чаще рекомендуют отказаться от отдыха, чем трудоустроенные горожане. Среди нестандартных вариантов прозвучали путешествия в горы и отдых вдали от людей.

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Каждый пятый житель Челябинска мечтает провести летний отпуск на море, тогда как 13% предпочитают отдых дома. По данным опроса сервиса SuperJob, женщины чаще выбирают морские курорты, а мужчины склоняются к домашнему досугу. «Женщины чаще мужчин называли лучшим вариантом отдых на любом море (25% против 15% соответственно). Мужчины, в свою очередь, чаще советовали остаться дома (15% против 11% среди женщин) или поехать в путешествие по России (7% против 5%)», — сообщается в исследовании. Кроме того, 6% респондентов предпочитают отдых на природе, а еще 6% выбирают путешествия по России. Среди популярных направлений лидируют Крым и Краснодарский край, а также Байкал (5 и 2% соответственно). Зарубежные курорты оказались менее востребованы: лишь 2% опрошенных выбрали Турцию, а по 1% — Египет и Абхазию. Также 3% опрошенных и вовсе советуют не тратить дни отпуска летом. При этом безработные чаще рекомендуют отказаться от отдыха, чем трудоустроенные горожане. Среди нестандартных вариантов прозвучали путешествия в горы и отдых вдали от людей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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