Море, диван или Байкал: куда поедут отдыхать челябинцы этим летом

Каждый пятый житель Челябинска мечтает провести летний отпуск на море, тогда как 13% предпочитают отдых дома. По данным опроса сервиса SuperJob, женщины чаще выбирают морские курорты, а мужчины склоняются к домашнему досугу.
«Женщины чаще мужчин называли лучшим вариантом отдых на любом море (25% против 15% соответственно). Мужчины, в свою очередь, чаще советовали остаться дома (15% против 11% среди женщин) или поехать в путешествие по России (7% против 5%)», — сообщается в исследовании.
Кроме того, 6% респондентов предпочитают отдых на природе, а еще 6% выбирают путешествия по России. Среди популярных направлений лидируют Крым и Краснодарский край, а также Байкал (5 и 2% соответственно). Зарубежные курорты оказались менее востребованы: лишь 2% опрошенных выбрали Турцию, а по 1% — Египет и Абхазию.
Также 3% опрошенных и вовсе советуют не тратить дни отпуска летом. При этом безработные чаще рекомендуют отказаться от отдыха, чем трудоустроенные горожане. Среди нестандартных вариантов прозвучали путешествия в горы и отдых вдали от людей.
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