Депутат Рады объяснил нежелание Трампа помогать Украине

Депутат Дубинский: Трамп не поддержит Украину в конфликте с Россией
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Трамп не выступит на стороне Киева в конфликте, ему это не выгодно, заявил Дубинский
Трамп не выступит на стороне Киева в конфликте, ему это не выгодно, заявил Дубинский Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп не окажет Киеву поддержки в конфликте, поскольку уже получил от Украины всю возможную выгоду. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

«[Трамп] хочет получить выгоды с обеих сторон, не инвестируя ни в одну из них, и не принимая их риски. Это ключ, почему Трамп не выступит на стороне Украины. <...> Он на это не пойдет. Более того, с Украины он все возможное уже получил», — заявил Дубинский. Своим мнением он поделился в telegram-канале. 

По словам депутата, в нынешней ситуации украинский лидер Владимир Зеленский все еще нужен Трампу. Дубинский выразил мнение, что с помощью Зеленского, глава США позволит себе делать политические уступки России за счет Украины.

Ранее состоялись телефонные переговоры между российским лидером Путиным и главой США Трампом. Беседа продолжалась более двух часов. Подробности об оценке переговоров разными странами — в  материале URA.RU.

В ходе беседы Путин заявил о готовности Москвы работать над меморандумом с Киевом, предусматривающим в том числе прекращение огня. Дональд Трамп после разговора отметил, что не намерен вводить новые санкции против России, поскольку, по его мнению, появился шанс на урегулирование украинского конфликта.

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Президент США Дональд Трамп не окажет Киеву поддержки в конфликте, поскольку уже получил от Украины всю возможную выгоду. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский. «[Трамп] хочет получить выгоды с обеих сторон, не инвестируя ни в одну из них, и не принимая их риски. Это ключ, почему Трамп не выступит на стороне Украины. <...> Он на это не пойдет. Более того, с Украины он все возможное уже получил», — заявил Дубинский. Своим мнением он поделился в telegram-канале.  По словам депутата, в нынешней ситуации украинский лидер Владимир Зеленский все еще нужен Трампу. Дубинский выразил мнение, что с помощью Зеленского, глава США позволит себе делать политические уступки России за счет Украины. Ранее состоялись телефонные переговоры между российским лидером Путиным и главой США Трампом. Беседа продолжалась более двух часов. Подробности об оценке переговоров разными странами — в  материале URA.RU. В ходе беседы Путин заявил о готовности Москвы работать над меморандумом с Киевом, предусматривающим в том числе прекращение огня. Дональд Трамп после разговора отметил, что не намерен вводить новые санкции против России, поскольку, по его мнению, появился шанс на урегулирование украинского конфликта.
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