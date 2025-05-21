Депутат Рады объяснил нежелание Трампа помогать Украине

Президент США Дональд Трамп не окажет Киеву поддержки в конфликте, поскольку уже получил от Украины всю возможную выгоду. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.
«[Трамп] хочет получить выгоды с обеих сторон, не инвестируя ни в одну из них, и не принимая их риски. Это ключ, почему Трамп не выступит на стороне Украины. <...> Он на это не пойдет. Более того, с Украины он все возможное уже получил», — заявил Дубинский. Своим мнением он поделился в telegram-канале.
По словам депутата, в нынешней ситуации украинский лидер Владимир Зеленский все еще нужен Трампу. Дубинский выразил мнение, что с помощью Зеленского, глава США позволит себе делать политические уступки России за счет Украины.
Ранее состоялись телефонные переговоры между российским лидером Путиным и главой США Трампом. Беседа продолжалась более двух часов. Подробности об оценке переговоров разными странами — в материале URA.RU.
В ходе беседы Путин заявил о готовности Москвы работать над меморандумом с Киевом, предусматривающим в том числе прекращение огня. Дональд Трамп после разговора отметил, что не намерен вводить новые санкции против России, поскольку, по его мнению, появился шанс на урегулирование украинского конфликта.
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