Умер участник группы ABBA

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Инженер звукозаписи Микаэль Третов
Инженер звукозаписи Микаэль Третов Фото:

Звукорежиссер группы ABBA Микаэль Третов умер на 81-м году жизни. Об этом сообщила шведская газета Aftonbladet. 

«Инженер звукозаписи группы ABBA Микаэль Третов умер. Ему было 80 лет», — сообщает издание. 

Инженер отвечал практически за все записи группы, кроме альбома Voyage, который вышел в 2021 году. Именно Третову принадлежит классический звук ABBA. В интервью он рассказывал, что дублировал аккомпанемент, а затем немного ускорял скорость записи. После распада группы звукорежиссер писал музыку для кино, работал с другими исполнителями. 

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Звукорежиссер группы ABBA Микаэль Третов умер на 81-м году жизни. Об этом сообщила шведская газета Aftonbladet.  «Инженер звукозаписи группы ABBA Микаэль Третов умер. Ему было 80 лет», — сообщает издание.  Инженер отвечал практически за все записи группы, кроме альбома Voyage, который вышел в 2021 году. Именно Третову принадлежит классический звук ABBA. В интервью он рассказывал, что дублировал аккомпанемент, а затем немного ускорял скорость записи. После распада группы звукорежиссер писал музыку для кино, работал с другими исполнителями. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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