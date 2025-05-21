Умер участник группы ABBA

Звукорежиссер группы ABBA Микаэль Третов умер на 81-м году жизни. Об этом сообщила шведская газета Aftonbladet.
«Инженер звукозаписи группы ABBA Микаэль Третов умер. Ему было 80 лет», — сообщает издание.
Инженер отвечал практически за все записи группы, кроме альбома Voyage, который вышел в 2021 году. Именно Третову принадлежит классический звук ABBA. В интервью он рассказывал, что дублировал аккомпанемент, а затем немного ускорял скорость записи. После распада группы звукорежиссер писал музыку для кино, работал с другими исполнителями.
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