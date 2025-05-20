Экс-начальник отдела ФСБ Златоуста погасил полумиллиардный долг объявленного в розыск сына

Экс-руководитель отдела ФСБ по Златоусту (Челябинская область) Геннадий Вильшенко погасил более чем 560-миллионный долг АО «Южуралмост», учредителем которого состоял наряду со своим сыном Сергеем и рядом других бизнесменов. Информация о прекращении процедуры банкротства АО «Южуралмост» появилась в базе данных арбитражного суда Челябинской области.
«Требования кредиторов по делу о несостоятельности (банкротстве) АО „Южуралмост“, включенные в реестр, признаны удовлетворенными в полном объеме. Производство по делу о несостоятельности (банкротстве) АО „Южуралмост“ прекращено», — сообщили в пресс-службе суда. Помимо этого прекращено производство по заявлению УФНС по Челябинской области «о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности».
Соответственно, отменен арест счетов, недвижимости и транспорта Геннадия и Сергея Вильшенко, Александра Зырянова, Алексея Башаева, компаний «Урал-Сервис-Групп», «Магистраль» и «РесурсКомплектСнаб».
Компания «Южуралмост» была одной из самых крупных дорожных фирм в Челябинской области. Признана банкротом летом 2023 года. На тот момент в числе учредителей были сам Геннадий Вильшенко и его сын Сергей, ныне находящийся за пределами России и объявленный в розыск, и Алексей Башаев. С ноября 2015 по июль 2016 года «Южуралмостом» руководил Константин Зарипов, а с июля 2016 по май 2022 года — Александр Зырянов. Сейчас Зарипов и Зырянов арестованы, находятся в одном из московских СИЗО. Они обвиняются в хищении 2 миллиардов 966 миллионов рублей с 60 госконтрактов по дорожному ремонту Челябинской области в период с февраля 2015 года по апрель 2019 года. По делу проходит министр дорожного хозяйства региона Александр Нечаев, который также находится в СИЗО. Вильшенко-старшего также вызывали на допрос, но задерживать не стали.
В конце марта арбитражный суд Челябинской области в рамках банкротства «Южуралмоста» принял к производству ходатайство налоговой службы о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам на 560 миллионов рублей Зырянова, Башаева, Геннадия и Сергея Вильшенко. На счет и недвижимость всех четверых был наложен арест. Вильшенко-старший подал заявление о намерении погасить долг за себя, сына, Башаева и Зырянова. Вильшенко-младший находится за пределами России и переобъявлен в розыск.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!