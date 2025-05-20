Брат боксера Александра Шкаликова назвал причину смерти 4-кратного чемпиона в Копейске

Четырехкратный чемпион России по боксу из Копейска Челябинской области Александр Шкаликов умер в интернате из-за тяжелых последствий аварии. Об этом сообщил его брат Андрей Шкаликов.
«Он попал в аварию несколько лет назад. Делали трепанацию, а потом лечение пошло не так. Он был инвалидом, сильно переживал. Жил в интернате, где его лечили. Врачи сразу сказали, что долго он не продержится», — рассказал Андрей Шкаликов, пишет ТАСС.
Полгода назад Александр как будто воскрес. Его увезли в клиническую больницу, практически в морг, говорит брат. Позднее семье сообщили, что Александр пришел в себя. «Его вернули в интернат, но долго он прожить уже не смог», — добавил Андрей Шкаликов.
Шкаликов был одним из самых титулованных боксеров России: он являлся мастером спорта международного класса, четырехкратным чемпионом России и Вооруженных Сил, финалистом Игр Доброй Воли, а также победителем международных турниров и участником чемпионатов мира и Европы. Спортсмен скончался на 55-м году жизни после продолжительной болезни, прощание с ним пройдет в родном городе 22 мая.
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