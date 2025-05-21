Строительство новых объектов для обращения с мусором обсудили в челябинском ЗСО

В Челябинской области важно продолжать работу над созданием современной инфраструктуры с лучшими технологиями для обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом заявил председатель комитета Законодательного собрания по экологии и природопользованию Михаил Махов.
«Депутаты комитета подчеркнули важность продолжения работы над созданием инфраструктуры в сфере обращения с отходами. Они акцентировали внимание на необходимости строительства объектов для обращения с ТКО, использующих лучшие доступные технологии. Также отметили, что органам местного самоуправления необходимо продолжить ликвидацию несанкционированных свалок и предотвращать появление новых», — отметил Махов во время обсуждения исполнения в 2025 году госпрограммы «Охрана окружающей среды Челябинской области». Его слова цитирует пресс-служба регионального ЗСО на официальном сайте.
С информацией на заседании комитета выступил первый заместитель министра экологии области Сергей Лавров. На финансирование программы в этом году в бюджете области запланировано более 2,8 миллиарда рублей. На 1 мая расходы на исполнение программы достигли 593,5 миллиона рублей.
Программа поделена на несколько направлений. «Регулирование качества окружающей среды» — одно из них. В области функционируют 14 постов контроля качества воздуха, запланирована покупка еще пяти станций. С 23 муниципалитетами заключены договоры о межбюджетных трансфертах на организацию контейнерного сбора ТКО. Закуплено 197 контейнеров, создано девять новых контейнерных площадок. Введена в эксплуатацию линия по производству технического грунта на полигоне ТКО в Кыштыме с мощностью 0,022 миллионов тонн в год.
В рамках этого же направления ведется очистка южной части пруда на реке Ай в Златоусте, проводится экологическая реабилитация реки Миасс в Челябинске. Также предоставлена субсидия на капитальный ремонт гидротехнического сооружения (ГТС) Брединского водохранилища, на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта пяти ГТС, в том числе Киалимского водохранилища, Миасского городского пруда и Поликарповского пруда.
Выделено финансирование на рекультивацию двух свалок в Чебаркуле и на разработку проектно-сметной документации для рекультивации 13 свалок. Предусмотрены субсидии на ликвидацию несанкционированных свалок в девяти муниципалитетах области.
«Биологическое разнообразие Челябинской области» — еще одно направление госпрограммы. В рамках него проводится комплексное обследование озер Тулак, Большой Каратай, Чекатай и других. На территории городского бора в Челябинске обустраивается экологическая тропа. Также ведется работа над Красной книгой региона.
Ранее губернатор Алексей Текслер отмечал, что Челябинская область стала одним из активных участников нацпроекта «Экологическое благополучие» и комплексно решает экологические вопросы с привлечением бизнеса, промышленности и научного сообщества. В регионе уже реализованы проекты снижения выбросов, очистки водоемов и рекультивации свалок, а также продолжается модернизация инфраструктуры обращения с отходами.
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