В Челябинской области выпала семикратная норма осадков

На юге Челябинской области за вторую декаду мая выпала семикратная норма осадков. О погоде за минувший период рассказали синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«Наибольшее количество осадков выпало в южной половине области — 35-70 мм, 300-700% декадной нормы. Наименьшее количество осадков отмечено местами в крайних северных, крайних горных западных и местами в северо-восточных районах — 8-11 мм, 40-70% нормы», — уточнили метеорологи.
В центральных, восточных и северных районах области общее количество выпавших осадков составило от 15 до 30 мм, что соответствует 1–2 декадным нормам. В целом вторая декада мая характеризовалась умеренно теплой погодой. Средняя температура воздуха за этот период находилась в диапазоне 11-15 градусов, что соответствует или превышает климатическую норму на один градус. В начале декады (11–14 мая) отмечалось похолодание, с 15 мая установился более теплый температурный режим.
Днем максимальная температура воздуха повышалась до 18-25 градусов, а на поверхности почвы фиксировались значения от 30 до 50 градусов. Минимальные температуры воздуха и почвы опускались до нуля, в отдельных районах зафиксированы заморозки до двух градусов ниже нуля.
В течение одного-двух дней практически по всей территории области наблюдалось усиление ветра с порывами до 15–19 метров в секунду. Средняя относительная влажность воздуха составляла 65–75 %.
Синоптики предупреждали о ливнях и грозах, которые будут бушевать над регионом с 11 мая. Непогода продлилась больше недели.
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