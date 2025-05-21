В Челябинской области резко выросло количество арендных изб и теремов

Челябинская область вошла в топ регионов по количеству бронирований изб и теремов, сдаваемых в аренду. В регионе в мае 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года предложение выросло на 50%. Объекты сдаются по 11 000 рублей в сутки, сообщается в пресс-службе «Авито услуги».
«В Челябинской области растет интерес к избингу. Люди стремятся ненадолго покинуть мегаполисы, чтобы отдохнуть в традиционном жилье. В ответ предложение изб на рынке краткосрочной аренды в регионе существенно выросло за год», — сообщили в пресс-службе.
Как отметили в пресс-службе, в целом по РФ больше всего изб, сдаваемых в аренду, представлено в Московской области. Снять избу на сутки можно за 10 150 рублей. Самые доступные цены в Нижегородской области (4 860 рублей в сутки), Карелии (5 440 рублей). Дороже всего снять избу в Тверской области (14 980 рублей) и Дагестане (14 330 рублей).В среднем по России теремов в 25 раз меньше, чем изб.
При этом за год выбор теремов вырос на 48%. Их наибольшее количество представлено в шести регионах — Московской, Тверской, Самарской, Костромской областях, Краснодарском крае и Республике Алтай. Терема в среднем стоят чуть дороже — 10 800 рублей в сутки. В теремах обычно останавливаются на две ночи, а среднее количество гостей, по данным платформы, равняется шести.
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