Украина может использовать свои новые дроны, производство которых она значительно увеличила, для атак по российским городам. Об этом сообщил обозреватель Питер Сучу в своем материале для 19fortyfive.
«Киев может готовиться к дополнительным атакам, используя свой растущий парк беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отечественного производства», — написал Питер Сучу. Он отметил, что дроны могут использоваться для атаки по российским городам.
Ранее в Минобороны России сообщили, что украинские беспилотники пытались атаковать российские объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Адыгее. Однако подразделения радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России отразили атаку. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства предпринятых Киевом попыток применения БПЛА для атаки объектов в Подмосковье, Адыгее и на Кубани, пишет RT.
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Украина может использовать свои новые дроны, производство которых она значительно увеличила, для атак по российским городам. Об этом сообщил обозреватель Питер Сучу в своем материале для 19fortyfive. «Киев может готовиться к дополнительным атакам, используя свой растущий парк беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отечественного производства», — написал Питер Сучу. Он отметил, что дроны могут использоваться для атаки по российским городам. Ранее в Минобороны России сообщили, что украинские беспилотники пытались атаковать российские объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Адыгее. Однако подразделения радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России отразили атаку. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства предпринятых Киевом попыток применения БПЛА для атаки объектов в Подмосковье, Адыгее и на Кубани, пишет RT.