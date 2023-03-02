19fortyfive: Украина наращивает производство беспилотников для атак по российским регионам

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Авиаотряд свердловской полиции. Екатеринбург, квадрокоптер, беспилотник, дрон
Украина может нанести новые атаки по России новыми беспилотниками, сообщает Питер Сучу Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина может использовать свои новые дроны, производство которых она значительно увеличила, для атак по российским городам. Об этом сообщил обозреватель Питер Сучу в своем материале для 19fortyfive.

«Киев может готовиться к дополнительным атакам, используя свой растущий парк беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отечественного производства», — написал Питер Сучу. Он отметил, что дроны могут использоваться для атаки по российским городам.

Ранее в Минобороны России сообщили, что украинские беспилотники пытались атаковать российские объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Адыгее. Однако подразделения радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России отразили атаку. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства предпринятых Киевом попыток применения БПЛА для атаки объектов в Подмосковье, Адыгее и на Кубани, пишет RT.

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Украина может использовать свои новые дроны, производство которых она значительно увеличила, для атак по российским городам. Об этом сообщил обозреватель Питер Сучу в своем материале для 19fortyfive. «Киев может готовиться к дополнительным атакам, используя свой растущий парк беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отечественного производства», — написал Питер Сучу. Он отметил, что дроны могут использоваться для атаки по российским городам. Ранее в Минобороны России сообщили, что украинские беспилотники пытались атаковать российские объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Адыгее. Однако подразделения радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России отразили атаку. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства предпринятых Киевом попыток применения БПЛА для атаки объектов в Подмосковье, Адыгее и на Кубани, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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