04 марта 2023
03 марта 2023

Прокуратура Екатеринбурга взяла на контроль происшествие с травмированием ребенка в автобусе

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция, посвященная результатам работы прокуратуры города Екатеринбурга в 2019 году. Екатеринбург, значок, прокурор, прокуратура россии, погоны, старший советник юстиции, эмблема прокуратуры
Контроль ведет прокуратура Железнодорожного района Фото:

Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга проконтролирует проведение административного расследования по ситуации с травмированием ребенка в автобусе. Об этом сообщили в telegram-канале ведомства.

«По информации ведомства, автобус 082 маршрута, при движении по улице Челюскинцев, резко затормозил, что привело к травмированию малолетнего ребенка. Прокуратурой назначены надзорные мероприятия и контроль законности принятого органами полиции решения по административному материалу», — рассказали в официальном telegram-канале прокуратуры Свердловской области.

В прокуратуре дадут оценку действиям сотрудников транспортной компании по перевозке пассажиров. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в надзорном ведомстве.

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Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга проконтролирует проведение административного расследования по ситуации с травмированием ребенка в автобусе. Об этом сообщили в telegram-канале ведомства. «По информации ведомства, автобус 082 маршрута, при движении по улице Челюскинцев, резко затормозил, что привело к травмированию малолетнего ребенка. Прокуратурой назначены надзорные мероприятия и контроль законности принятого органами полиции решения по административному материалу», — рассказали в официальном telegram-канале прокуратуры Свердловской области. В прокуратуре дадут оценку действиям сотрудников транспортной компании по перевозке пассажиров. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в надзорном ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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