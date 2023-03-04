Прокуратура Екатеринбурга взяла на контроль происшествие с травмированием ребенка в автобусе

Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга проконтролирует проведение административного расследования по ситуации с травмированием ребенка в автобусе. Об этом сообщили в telegram-канале ведомства.
«По информации ведомства, автобус 082 маршрута, при движении по улице Челюскинцев, резко затормозил, что привело к травмированию малолетнего ребенка. Прокуратурой назначены надзорные мероприятия и контроль законности принятого органами полиции решения по административному материалу», — рассказали в официальном telegram-канале прокуратуры Свердловской области.
В прокуратуре дадут оценку действиям сотрудников транспортной компании по перевозке пассажиров. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в надзорном ведомстве.
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