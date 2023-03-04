В Сургуте задержали мужчину за незаконные комментарии в соцсетях

05 марта 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

Мужчина оставлял незаконные комментарии в соцсетях Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Сургуте (ХМАО) сотрудниками полиции задержан житель Дагестана Усман Рамазанов за незаконные сообщения, содержащие призывы уничтожить Россию. Злоумышленник оставлял комментарии под различными постами в соцсетях, передает telegram-канал SHOT. По данным telegram-канала SHOT, 26-летний помощник бурильщика Усман Рамазанов, приехавший в ХМАО из Дагестана, оставлял сообщения, которые нарушают российское законодательство под разными постами в соцсетях. «В основном он писал, что надо срочно уничтожить страну, в которой он живет», — указано в посте. Нарушителю грозит до семи лет лишения свободы за публичные призывы к терроризму. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте будут судить подростка за публичное оправдание терроризма. Молодой человек не видел ничего страшного в действиях последователей «Колумбайн» (террористическое и экстремистское движение, запрещенное в РФ).

В Сургуте (ХМАО) сотрудниками полиции задержан житель Дагестана Усман Рамазанов за незаконные сообщения, содержащие призывы уничтожить Россию. Злоумышленник оставлял комментарии под различными постами в соцсетях, передает telegram-канал SHOT. По данным telegram-канала SHOT, 26-летний помощник бурильщика Усман Рамазанов, приехавший в ХМАО из Дагестана, оставлял сообщения, которые нарушают российское законодательство под разными постами в соцсетях. «В основном он писал, что надо срочно уничтожить страну, в которой он живет», — указано в посте. Нарушителю грозит до семи лет лишения свободы за публичные призывы к терроризму. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте будут судить подростка за публичное оправдание терроризма. Молодой человек не видел ничего страшного в действиях последователей «Колумбайн» (террористическое и экстремистское движение, запрещенное в РФ).