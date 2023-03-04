В Сургуте задержали мужчину за незаконные комментарии в соцсетях

В Сургуте (ХМАО) сотрудниками полиции задержан житель Дагестана Усман Рамазанов за незаконные сообщения, содержащие призывы уничтожить Россию. Злоумышленник оставлял комментарии под различными постами в соцсетях, передает telegram-канал SHOT.
По данным telegram-канала SHOT, 26-летний помощник бурильщика Усман Рамазанов, приехавший в ХМАО из Дагестана, оставлял сообщения, которые нарушают российское законодательство под разными постами в соцсетях. «В основном он писал, что надо срочно уничтожить страну, в которой он живет», — указано в посте. Нарушителю грозит до семи лет лишения свободы за публичные призывы к терроризму.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте будут судить подростка за публичное оправдание терроризма. Молодой человек не видел ничего страшного в действиях последователей «Колумбайн» (террористическое и экстремистское движение, запрещенное в РФ).
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