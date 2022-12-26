В Сургуте будут судить подростка за оправдание стрельбы в школах

В отношении подростка возбуждено уголовное дело Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сургуте будут судить подростка за оправдание массовых расстрелов учащихся в учебных заведениях, известное как «Колумбайн»* (террористическое движение, запрещенное в РФ). В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма. Об этом URA.RU сообщил источник в силовом ведомстве.

«Подросток подозревается в публичном оправдании терроризма. Он не видит ничего страшного в действиях последователей „Колумбайн“*, которые устраивали массовые расстрелы детей в школах. Вот за это ему и придется отвечать», — сообщил собеседник. В пресс-службу следственного комитета ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Информацию об уголовном деле в отношении подростка подтвердили и в администрации Сургута, но подробности уточнять не стали. По данным мэрии, в городе за 2022 год было зафиксировано два случая увлечения подростками движением «Колумбайн»*. В одном из них благодаря стараниям чиновников, педагогов, полиции и общественников удалось переориентировать подростка. В другом же в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. «Что касается профилактики экстремизма, то мы в этом году помогали пяти семьям. Из них в двух семьях дети увлеклись террористическим течением „Колумбайн“*, запрещенным в России. По одному случаю, к сожалению, было возбуждено уголовное дело. Не удалось вовремя переориентировать подростка. А по второму мы еще несовершеннолетнего ведем. Динамика положительная. Изменения идут в лучшую сторону», — сообщил начальник управления по вопросам общественной безопасности администрации города Дмитрий Печенкин.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута раскрыли статистику преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом. За год выявлено 11 фактов нарушения закона по данному направлению.

«Колумбайн»* — террористическое движение запрещенное в РФ