ВСУ ударили ракетами по Белгородской области, ранен житель

В Белгородской области система ПВО сбила ракеты ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Белгородской области ПВО сбила 3 украинские ракеты. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате удара пострадал местный житель.
«В Новом Осколе сработала наша система ПВО. Сбито 3 ракеты. Последствия на земле уточняются. Уже известно об одном пострадавшем, мужчина с осколочными ранениями руки. Бригада скорой помощи уже выехала на место», — заявил Вячеслав Гладков. Сообщение опубликовано в его telegram-канале. Он отметил, что в результате удара были повреждены линии электропередач.
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