ВСУ ударили ракетами по Белгородской области, ранен житель

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Вооруженные силы Украины. stock, ракета, ВСУ, stock
В Белгородской области система ПВО сбила ракеты ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Белгородской области ПВО сбила 3 украинские ракеты. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате удара пострадал местный житель.

«В Новом Осколе сработала наша система ПВО. Сбито 3 ракеты. Последствия на земле уточняются. Уже известно об одном пострадавшем, мужчина с осколочными ранениями руки. Бригада скорой помощи уже выехала на место», — заявил Вячеслав Гладков. Сообщение опубликовано в его telegram-канале. Он отметил, что в результате удара были повреждены линии электропередач.

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В Белгородской области ПВО сбила 3 украинские ракеты. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате удара пострадал местный житель. «В Новом Осколе сработала наша система ПВО. Сбито 3 ракеты. Последствия на земле уточняются. Уже известно об одном пострадавшем, мужчина с осколочными ранениями руки. Бригада скорой помощи уже выехала на место», — заявил Вячеслав Гладков. Сообщение опубликовано в его telegram-канале. Он отметил, что в результате удара были повреждены линии электропередач.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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