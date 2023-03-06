ВСУ ударили ракетами по Белгородской области, ранен житель

06 марта 2023 в 09:01 Размер текста - 17 +

В Белгородской области система ПВО сбила ракеты ВСУ Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Белгородской области ПВО сбила 3 украинские ракеты. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате удара пострадал местный житель. «В Новом Осколе сработала наша система ПВО. Сбито 3 ракеты. Последствия на земле уточняются. Уже известно об одном пострадавшем, мужчина с осколочными ранениями руки. Бригада скорой помощи уже выехала на место», — заявил Вячеслав Гладков. Сообщение опубликовано в его telegram-канале. Он отметил, что в результате удара были повреждены линии электропередач.

В Белгородской области ПВО сбила 3 украинские ракеты. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате удара пострадал местный житель. «В Новом Осколе сработала наша система ПВО. Сбито 3 ракеты. Последствия на земле уточняются. Уже известно об одном пострадавшем, мужчина с осколочными ранениями руки. Бригада скорой помощи уже выехала на место», — заявил Вячеслав Гладков. Сообщение опубликовано в его telegram-канале. Он отметил, что в результате удара были повреждены линии электропередач.