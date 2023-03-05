05 марта 2023

Дети поселков Миасса не могут попасть к врачам, их принимает только окулист

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Детей открепили от детской поликлиники и перевели во взрослую, где принимает только окулист Фото:

Детей поселков Северные Печи, Тургояк Миасса (Челябинская область) сняли с учета в детской поликлинике и прикрепили к взрослой, где их принимает только окулист. Об этом местные жители пожаловались в соцсетях.

«После реорганизации детской поликлиники в Миассе детей из поселков Северные Печи, Тургояк и других сняли с учета в этой поликлинике и поставили во взрослую. Во взрослой поликлинике врачи детей не принимают, кроме окулиста. Детская поликлиника не принимает, потому что мы к ним больше не относимся», — сообщила Евгения К. в паблике «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказывает Евгения, дети также не могут пройти медосмотр. Ранее дети из поселков были прикреплены к детской поликлинике №3. URA.RU направило запрос в пресс-службу минздрава региона. На момент публикации ответа не последовало.

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Детей поселков Северные Печи, Тургояк Миасса (Челябинская область) сняли с учета в детской поликлинике и прикрепили к взрослой, где их принимает только окулист. Об этом местные жители пожаловались в соцсетях. «После реорганизации детской поликлиники в Миассе детей из поселков Северные Печи, Тургояк и других сняли с учета в этой поликлинике и поставили во взрослую. Во взрослой поликлинике врачи детей не принимают, кроме окулиста. Детская поликлиника не принимает, потому что мы к ним больше не относимся», — сообщила Евгения К. в паблике «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте». Как рассказывает Евгения, дети также не могут пройти медосмотр. Ранее дети из поселков были прикреплены к детской поликлинике №3. URA.RU направило запрос в пресс-службу минздрава региона. На момент публикации ответа не последовало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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