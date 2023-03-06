Супруга челябинского губернатора вышла в Telegram. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественная церемония чествования школьников, победителей IV Всероссийской творческой школы-конкурса «Портрет твоего края». Челябинск, павлова маргарита, текслер ирина
У Ирины Текслер уже больше 200 подписчиков Фото:

Супруга челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина завела 6 марта свой telegram-канал. В нем она обещает делиться своим личным мнением.

«Пришло время телеграмм канала. Здесь будет больше текста и моего личного мнения», — написала Ирина Текслер.

На данный момент у Текслер уже больше 200 подписчиков. Ожидается, что по мере наполнения telegram-канала их количество будет расти.

Первые посты супруга губернатора посвятила поездке на Донбасс. Она размышляет о судьбах живущих там людей и их мужестве, рассказывает о помощи военным, участвующим в СВО.

Первые посты супруга губернатора посвятила поездке на Донбасс

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Супруга челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина завела 6 марта свой telegram-канал. В нем она обещает делиться своим личным мнением. «Пришло время телеграмм канала. Здесь будет больше текста и моего личного мнения», — написала Ирина Текслер. На данный момент у Текслер уже больше 200 подписчиков. Ожидается, что по мере наполнения telegram-канала их количество будет расти. Первые посты супруга губернатора посвятила поездке на Донбасс. Она размышляет о судьбах живущих там людей и их мужестве, рассказывает о помощи военным, участвующим в СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...