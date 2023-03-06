У Ирины Текслер уже больше 200 подписчиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Супруга челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина завела 6 марта свой telegram-канал. В нем она обещает делиться своим личным мнением.

«Пришло время телеграмм канала. Здесь будет больше текста и моего личного мнения», — написала Ирина Текслер.

На данный момент у Текслер уже больше 200 подписчиков. Ожидается, что по мере наполнения telegram-канала их количество будет расти.

Первые посты супруга губернатора посвятила поездке на Донбасс. Она размышляет о судьбах живущих там людей и их мужестве, рассказывает о помощи военным, участвующим в СВО.