В Челябинской области увеличилось число заболевших ОРВИ и гриппом

06 марта 2023 в 22:52 Размер текста - 17 +

Роспотребнадзор предлагает снова вернуться к маскам, бесконтактной термометрии и дистанцированию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Челябинской области продолжает оставаться неблагополучной. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону. «За 9 неделю 2023 года (с 27.02.2023 по 05.03.2023) в области зарегистрировано 105,42 на 10 тысяч населения случаев ОРВИ и гриппа, что выше уровня прошлой недели на 26,5%, в том числе среди взрослого населения — на 30,5%, среди детей 7-14 лет — на 22,1%, среди детей 3-6 лет — на 18,8%, среди детей до 3 лет — на 18,4%. Уровень заболеваемости выше эпидемического порога на 24,2% по совокупному населению, среди взрослого населения — на 65%. Заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога среди детей по всем возрастным группам», — уточнил региональный Роспотребнадзор. По данным ведомства, на 06 марта 2023 года учебный процесс приостановлен в 26 классах 14 общеобразовательных организаций. По данным лабораторного мониторинга, продолжается активная циркуляция вирусов гриппа В и А (H1N1) pdm, а также выявляются риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы и т. д. Населению рекомендовано использование защитных масок при пребывании в культурно-досуговых, развлекательных, спортивных организациях, организациях торговли и общественного транспорта.

Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Челябинской области продолжает оставаться неблагополучной. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону. «За 9 неделю 2023 года (с 27.02.2023 по 05.03.2023) в области зарегистрировано 105,42 на 10 тысяч населения случаев ОРВИ и гриппа, что выше уровня прошлой недели на 26,5%, в том числе среди взрослого населения — на 30,5%, среди детей 7-14 лет — на 22,1%, среди детей 3-6 лет — на 18,8%, среди детей до 3 лет — на 18,4%. Уровень заболеваемости выше эпидемического порога на 24,2% по совокупному населению, среди взрослого населения — на 65%. Заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога среди детей по всем возрастным группам», — уточнил региональный Роспотребнадзор. По данным ведомства, на 06 марта 2023 года учебный процесс приостановлен в 26 классах 14 общеобразовательных организаций. По данным лабораторного мониторинга, продолжается активная циркуляция вирусов гриппа В и А (H1N1) pdm, а также выявляются риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы и т. д. Населению рекомендовано использование защитных масок при пребывании в культурно-досуговых, развлекательных, спортивных организациях, организациях торговли и общественного транспорта.