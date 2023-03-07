«Яблоко» предложило отменить уголовные дела за фейки про армию Россию

Партия «Яблоко» внесла в городскую Думу Москвы законопроект о прекращении уголовных дел за фейки об армии и за призывы к санкциям против России. Амнистия также позволит снизить уголовное давление на осужденных по статьям о дискредитации армии России.
«Фракция партии „Яблоко“ в Московской городской Думе внесла на рассмотрение в столичный парламент проект постановления Государственной Думы „Об объявлении амнистии“», — передает информацию пресс-служба «Яблока» в Telegram. Законопроект предполагает прекращение уголовных дел по статьям о дискредитации армии России, о фейках против ВС России и призыва к санкциям против РФ. Предполагается, что данный проект позволит освободить обвиняемых по этим трем статьям из СИЗО, а осужденных от несения наказания.
Ранее в марте депутат Госдумы России Николай Новичков призвал ликвидировать партию «Яблоко» за экстремизм. По его словам, в предвыборной кампании от партии есть экстремистские действия. Он отметил, что партия предлагает мирный план урегулирования конфликта в Донбассе, однако он противоречит действующей Конституции РФ. По этому плану Донбасс должен отойти к Украине.
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