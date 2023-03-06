06 марта 2023

В Екатеринбурге пропала девочка-подросток

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Фиратом Нурмухаметовым. Екатеринбург, лупа, карта янао, география, поиск, рельеф, физическая карта
Вместе с волонтерами на поиски брошена полиция Фото:

В Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга пропала 12-летняя девочка, которую последний раз видели 6 марта. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Прорыв».

«Внимание! 6 марта пропал ребенок. Место пропажи: Екатеринбург, микрорайон Юго-Западный», — сообщили волонтеры в группе в соцсети «ВКонтакте». Они попросили всех, кто может знать о нахождении девочки, обращаться в поисковый отряд или к представителю полиции.

Девочку последний раз видели в коричневом пуховике, серой шапке, черных брюках и ботинках. Поисковики просят обратить внимание на особую примету девочки — карие глаза. Вместе с волонтерами девочку ищут сотрудники отдела полиции №8. К силовикам можно обратиться по телефону 8(343)356-42-08.

Фото:

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В Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга пропала 12-летняя девочка, которую последний раз видели 6 марта. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Прорыв». «Внимание! 6 марта пропал ребенок. Место пропажи: Екатеринбург, микрорайон Юго-Западный», — сообщили волонтеры в группе в соцсети «ВКонтакте». Они попросили всех, кто может знать о нахождении девочки, обращаться в поисковый отряд или к представителю полиции. Девочку последний раз видели в коричневом пуховике, серой шапке, черных брюках и ботинках. Поисковики просят обратить внимание на особую примету девочки — карие глаза. Вместе с волонтерами девочку ищут сотрудники отдела полиции №8. К силовикам можно обратиться по телефону 8(343)356-42-08.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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