30 июля 2025

В Лондоне обнаружили труп 26-летнего екатеринбуржца

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молодой человек просил политическое убежище
Молодой человек просил политическое убежище Фото:

В Лондоне обнаружили тело 26-летнего уроженца Екатеринбурга Александра Фролова. Молодой человек почти три года ждал, когда ему дадут политическое убежище в Великобритании. Информация об этом появилась в Telegram.

«26-летний Александр Фролов приехал в Британию в 2021 году по рабочей визе. В королевстве он задержался на год, после чего начал просить убежища», — передает telegram-канал Shot.

Близкие Фролова рассказали, что в апреле 2025 года ему отказали в политическом убежище, после чего у него началась депрессия. Незадолго до смерти парня видели в компании друзей. Тело обнаружили несколько дней назад, по данным канала, предварительно причиной смерти называют самоубийство.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Лондоне обнаружили тело 26-летнего уроженца Екатеринбурга Александра Фролова. Молодой человек почти три года ждал, когда ему дадут политическое убежище в Великобритании. Информация об этом появилась в Telegram. «26-летний Александр Фролов приехал в Британию в 2021 году по рабочей визе. В королевстве он задержался на год, после чего начал просить убежища», — передает telegram-канал Shot. Близкие Фролова рассказали, что в апреле 2025 года ему отказали в политическом убежище, после чего у него началась депрессия. Незадолго до смерти парня видели в компании друзей. Тело обнаружили несколько дней назад, по данным канала, предварительно причиной смерти называют самоубийство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...