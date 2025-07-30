В Лондоне обнаружили труп 26-летнего екатеринбуржца

В Лондоне обнаружили тело 26-летнего уроженца Екатеринбурга Александра Фролова. Молодой человек почти три года ждал, когда ему дадут политическое убежище в Великобритании. Информация об этом появилась в Telegram.
«26-летний Александр Фролов приехал в Британию в 2021 году по рабочей визе. В королевстве он задержался на год, после чего начал просить убежища», — передает telegram-канал Shot.
Близкие Фролова рассказали, что в апреле 2025 года ему отказали в политическом убежище, после чего у него началась депрессия. Незадолго до смерти парня видели в компании друзей. Тело обнаружили несколько дней назад, по данным канала, предварительно причиной смерти называют самоубийство.
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