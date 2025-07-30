30 июля 2025

Старейшая типография Екатеринбурга выходит на новый уровень. Фото

Типография «Уральский рабочий» увеличит выпуск печатной продукции
© Служба новостей «URA.RU»
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В типографии появилось новое оборудование
В типографии появилось новое оборудование Фото:

Типография «Уральский рабочий» в Екатеринбурге увеличит выпуск книжных изданий и освоит новые направления в полиграфической отрасли благодаря покупке японской печатной машины 2013 года выпуска Komori GL540+С. Проект удалось реализовать при помощи господдержки.

«В Екатеринбурге такой машины нет. Она печатает полноцветную продукцию, дополнительная краска существует, так называемая отделочная или понтон. Можно накладывать металлизированную краску», — рассказал генеральный директор типографии Виталий Яковлев и подчеркнул, что новое оборудование может делать все в один прогон.

Машина Komori позволит повысить производительность труда, выпуск продукции и качество печати. Новая машина автоматизирует все процессы, а благодаря инфракрасной сушке краска будет быстрее сохнуть.

Печатное оборудование поддерживает максимальный формат листа 72?104 см и обеспечивает производительность до 160 тысяч оттисков в час. В конструкцию включен монитор, отображающий актуальное состояние машины, очередь заданий на печать, сообщения об ошибках и служебные уведомления.

Типография «Уральский рабочий» была создана в 1926 году. Ее главной задачей был выпуск газет «Уральский рабочий» и «На смену!». 

Власти не раз пытались продать типографию: например, в  2015 году за 690 млн рублей, но на нее не нашлось покупателей. В начале 2020 года ее пытались продать уже за 402 млн рублей, аукцион также не состоялся. В апреле 2022 года типографию приобрела московская компания «Папирус», после чего выручка выросла на 48 млн рублей. Сейчас Папирус» выпускает книги в твердом и мягком переплете, журналы, брошюры и книги в эксклюзивном оформлении из натуральной кожи. 

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Типография «Уральский рабочий» в Екатеринбурге увеличит выпуск книжных изданий и освоит новые направления в полиграфической отрасли благодаря покупке японской печатной машины 2013 года выпуска Komori GL540+С. Проект удалось реализовать при помощи господдержки. « В Екатеринбурге такой машины нет. Она печатает полноцветную продукцию, дополнительная краска существует, так называемая отделочная или понтон. Можно накладывать металлизированную краску» , — рассказал генеральный директор типографии Виталий Яковлев и подчеркнул, что новое оборудование может делать все в один прогон. Машина Komori позволит повысить производительность труда, выпуск продукции и качество печати. Новая машина автоматизирует все процессы, а благодаря инфракрасной сушке краска будет быстрее сохнуть. Печатное оборудование поддерживает максимальный формат листа 72?104 см и обеспечивает производительность до 160 тысяч оттисков в час. В конструкцию включен монитор, отображающий актуальное состояние машины, очередь заданий на печать, сообщения об ошибках и служебные уведомления. Типография «Уральский рабочий» была создана в 1926 году. Ее главной задачей был выпуск газет «Уральский рабочий» и «На смену!».  Власти не раз пытались продать типографию: например, в  2015 году за 690 млн рублей, но на нее не нашлось покупателей. В начале 2020 года ее пытались продать уже за 402 млн рублей, аукцион также не состоялся. В апреле 2022 года типографию приобрела московская компания «Папирус», после чего выручка выросла на 48 млн рублей. Сейчас Папирус» выпускает книги в твердом и мягком переплете, журналы, брошюры и книги в эксклюзивном оформлении из натуральной кожи. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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