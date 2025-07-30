30 июля 2025

Более 10 тысяч клещей завезли в Екатеринбург и Свердловскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Их направят бороться с вредителями на урожае
Их направят бороться с вредителями на урожае Фото:

В Екатеринбург и Свердловскую область за последнюю неделю июля завезли 10,3 тысячи клещей-энтомофагов из Краснодарского края. Их направили на местные предприятия, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

«Поставки проведены с надлежащим оформлением ветеринарных сопроводительных документов. В ходе контрольно-надзорных мероприятий специалистами Россельхознадзора нарушений не выявлено», — отметили в ведомстве.

Энтомофаги применяются для защиты сельскохозяйственных культур. Они помогают в борьбе с вредителями на урожае.

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В Екатеринбург и Свердловскую область за последнюю неделю июля завезли 10,3 тысячи клещей-энтомофагов из Краснодарского края. Их направили на местные предприятия, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора. «Поставки проведены с надлежащим оформлением ветеринарных сопроводительных документов. В ходе контрольно-надзорных мероприятий специалистами Россельхознадзора нарушений не выявлено», — отметили в ведомстве. Энтомофаги применяются для защиты сельскохозяйственных культур. Они помогают в борьбе с вредителями на урожае.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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