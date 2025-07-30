Более 10 тысяч клещей завезли в Екатеринбург и Свердловскую область

Их направят бороться с вредителями на урожае
В Екатеринбург и Свердловскую область за последнюю неделю июля завезли 10,3 тысячи клещей-энтомофагов из Краснодарского края. Их направили на местные предприятия, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.
«Поставки проведены с надлежащим оформлением ветеринарных сопроводительных документов. В ходе контрольно-надзорных мероприятий специалистами Россельхознадзора нарушений не выявлено», — отметили в ведомстве.
Энтомофаги применяются для защиты сельскохозяйственных культур. Они помогают в борьбе с вредителями на урожае.
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