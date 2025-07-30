В Екатеринбурге в одном из строящихся домов жилого комплекса «Депо» на улице Таватуйская случилось ЧП — обрушились два этажа. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«Обрушение произошло сегодня [31 июля] утром. Пострадавших нет», — сказал собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу компании «Брусники» — застройщика ЖК. Там пояснили, что на объекте упали балконные конструкции, они еще не были закреплены. Подрядчик неправильно установил поддерживающую опалубку. В результате инцидента никто не пострадал. «Мы уже начали внутреннюю проверку и проведем дополнительный инструктаж подрядной организации», — пояснили там.
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