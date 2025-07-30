30 июля 2025

Обрушение случилось в строящемся ЖК в Екатеринбурге. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушились балконные конструкции, которые находились в процессе монтажа (архивное фото)
Обрушились балконные конструкции, которые находились в процессе монтажа (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в одном из строящихся домов жилого комплекса «Депо» на улице Таватуйская случилось ЧП — обрушились два этажа. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Обрушение произошло сегодня [31 июля] утром. Пострадавших нет», — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу компании «Брусники» — застройщика ЖК. Там пояснили, что на объекте упали балконные конструкции, они еще не были закреплены. Подрядчик неправильно установил поддерживающую опалубку. В результате инцидента никто не пострадал. «Мы уже начали внутреннюю проверку и проведем дополнительный инструктаж подрядной организации», — пояснили там.

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В Екатеринбурге в одном из строящихся домов жилого комплекса «Депо» на улице Таватуйская случилось ЧП — обрушились два этажа. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Обрушение произошло сегодня [31 июля] утром. Пострадавших нет», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу компании «Брусники» — застройщика ЖК. Там пояснили, что на объекте упали балконные конструкции, они еще не были закреплены. Подрядчик неправильно установил поддерживающую опалубку. В результате инцидента никто не пострадал. «Мы уже начали внутреннюю проверку и проведем дополнительный инструктаж подрядной организации», — пояснили там.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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