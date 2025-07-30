30 июля 2025

Пропавшего мужчину под Нижним Тагилом нашли мертвым. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина пропал 29 июля
Мужчина пропал 29 июля Фото:

В поселке Песчаный (Нижний Тагил, Свердловская область) пропавшего на днях 39-летнего Евгения Федорова обнаружили мертвым. Его тело нашли 30 июля, рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Найден, погиб. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — следует из поста волонтеров в соцсети «ВКонтакте». Федоров пропал 29 июля.

Причина смерти не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР, ответ ожидается.

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В поселке Песчаный (Нижний Тагил, Свердловская область) пропавшего на днях 39-летнего Евгения Федорова обнаружили мертвым. Его тело нашли 30 июля, рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Найден, погиб. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — следует из поста волонтеров в соцсети «ВКонтакте». Федоров пропал 29 июля. Причина смерти не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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