Мужчина пропал 29 июля
В поселке Песчаный (Нижний Тагил, Свердловская область) пропавшего на днях 39-летнего Евгения Федорова обнаружили мертвым. Его тело нашли 30 июля, рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Найден, погиб. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — следует из поста волонтеров в соцсети «ВКонтакте». Федоров пропал 29 июля.
Причина смерти не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР, ответ ожидается.
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