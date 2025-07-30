Женщина-пассажирка, чей труп обнаружили на пассажирском сиденье после аварии в Березовском (Свердловская область), погибла не в ДТП — супруг вез ее в машине уже мертвой, на теле нашли следы удушья. Андрея Папста задержали и отправили в СИЗО, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
«Березовский городской суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 сентября 2025 года», — пояснили в ведомстве. Мужчину обвинили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Авария случилась 22 июля. Изначально в Госавтоинспекции объясняли, что женщина погибла от полученных травм при ДТП. Однако позже эксперты выяснили, что причиной смерти стала механическая асфиксия.
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