В Нижем Тагиле в скейт-парке на Пихтовых горах прошел чемпионат среди самокатчиков. В дисциплине «Парк» искали лучшего, кто проедется максимально стильно и эффектно по рампам города. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев.
«Соревновались и любители, и профи — очень зрелищно! Кстати, у нас теперь в каждом районе города есть свои современные скейт-парки. Тренируйтесь и живите активно!» — написал глава города в своем telegram-канале.
Ранее глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев отмечал, что в городе благоустроили более 15 территорий для отдыха и появилось много новых пространств для занятий спортом и досуга с детьми. Он подчеркивал важность бережного отношения к новым объектам и заявлял о намерении контролировать их состояние, чтобы жители могли активно проводить время на современных площадках.
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