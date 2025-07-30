30 июля 2025

В Нижнем Тагиле искали лучшего самокатчика. Видео

В Нижнем Тагиле прошел чемпионат по экстремальным видам спорта на самокате
© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнование прошло в в скейт-парке на Пихтовых горах (архивное фото)
Соревнование прошло в в скейт-парке на Пихтовых горах (архивное фото) Фото:

В Нижем Тагиле в скейт-парке на Пихтовых горах прошел чемпионат среди самокатчиков. В дисциплине «Парк» искали лучшего, кто проедется максимально стильно и эффектно по рампам города. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев.

«Соревновались и любители, и профи — очень зрелищно! Кстати, у нас теперь в каждом районе города есть свои современные скейт-парки. Тренируйтесь и живите активно!» — написал глава города в своем telegram-канале.

Ранее глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев отмечал, что в городе благоустроили более 15 территорий для отдыха и появилось много новых пространств для занятий спортом и досуга с детьми. Он подчеркивал важность бережного отношения к новым объектам и заявлял о намерении контролировать их состояние, чтобы жители могли активно проводить время на современных площадках.

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В Нижем Тагиле в скейт-парке на Пихтовых горах прошел чемпионат среди самокатчиков. В дисциплине «Парк» искали лучшего, кто проедется максимально стильно и эффектно по рампам города. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев. «Соревновались и любители, и профи — очень зрелищно! Кстати, у нас теперь в каждом районе города есть свои современные скейт-парки. Тренируйтесь и живите активно!» — написал глава города в своем telegram-канале. Ранее глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев отмечал, что в городе благоустроили более 15 территорий для отдыха и появилось много новых пространств для занятий спортом и досуга с детьми. Он подчеркивал важность бережного отношения к новым объектам и заявлял о намерении контролировать их состояние, чтобы жители могли активно проводить время на современных площадках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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