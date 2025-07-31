В Екатеринбурге машины вокруг стройки жилого комплекса на Отдельном переулке, 5 покрылись каплями бетона. Прораб отказался разговаривать с пострадавшими, рассказал читатель URA.RU.
«Вышел утром [30 июля] на парковку: моя машина BMW M3 и у девушки автомобиль рядом стояли, обе в каплях цемента, бетона. Я подошел на стройку и мне сказали, что никого нет. Подошел еще раз на следующий день, там был некий „главный“, но он даже разговаривать со мной не стал», — поделился собеседник.
По его словам, вокруг пострадали и другие автомобили, а его иномарка была отполирована незадолго до случившегося. Часть стройматериалов позже удалось смыть, но остались и прилипшие остатки. Знаков, запрещающих парковку в переулке, никаких не висело, уверил он.
Корреспондент URA.RU обратился к застройщику за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Обновлено в 16:33: «Строительство ведётся с соблюдением необходимых мер безопасности: на монтажном горизонте установлена ветрозащита, исключающая, в том числе, падение мусора за пределы площадки. Уверены, что сможем разобраться с ситуацией», — заявили в пресс-службе застройщика. Пострадавших просят обратиться в офис специализированного застройщика на ул. Радищева.
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