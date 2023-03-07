Шойгу раскрыл влияние западного оружия на СВО

Поставки вооружения НАТО не приносят успехи Киеву и Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают нести потери. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Поддержка странами НАТО киевского режима не приводит к успехам украинских войск на поле боя. Наоборот, наблюдается значительный рост потерь среди личного состава ВСУ», — сказал Сергей Шойгу. Его слова приводят РИА Новости.
Министр подчеркнул, что в попытках «сломить» РФ, Запад не только наращивает поставки, но также проводит обучение личного состава украинских войск. Шойгу также уточнил, что в феврале потери ВСУ увеличились более, чем на 40%. Они составили 11 тысяч человек.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина заключается в защите мирного населения Донбасса.
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