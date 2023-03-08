В Нижневартовске на месте ЧП с заложником звучат выстрелы

В Нижневартовске звучат выстрелы
новость из сюжетаВ Нижневартовске мужчина взял ребенка в заложники и устроил стрельбу
В Нижневартовске на месте ЧП, где мужчина захватил заложника в квартире звучат выстрелы. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU.
«На месте ЧП были слышны выстрелы. С какой стороны они прозвучали неизвестно. Во двор прибыла дополнительная группа оцепления», — передает корреспондент URA.RU.
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