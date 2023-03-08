08 марта 2023

В Нижневартовске на месте ЧП с заложником звучат выстрелы

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске звучат выстрелы Фото:
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В Нижневартовске мужчина взял ребенка в заложники и устроил стрельбу

В Нижневартовске на месте ЧП, где мужчина захватил заложника в квартире звучат выстрелы. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU.

«На месте ЧП были слышны выстрелы. С какой стороны они прозвучали неизвестно. Во двор прибыла дополнительная группа оцепления», — передает корреспондент URA.RU.

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В Нижневартовске на месте ЧП, где мужчина захватил заложника в квартире звучат выстрелы. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU. «На месте ЧП были слышны выстрелы. С какой стороны они прозвучали неизвестно. Во двор прибыла дополнительная группа оцепления», — передает корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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