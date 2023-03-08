В Екатеринбурге построят новый жилой комплекс на Эльмаше

В Екатеринбурге идут демонтажные работы на площадке комплексного развития территорий, включающую в себя 11 жилых домов. На этом месте появятся два жилых объекта. Дом по адресу Баумана 39 уже снесли. Об этом URA.RU рассказал региональный директор ГК «Страна Девелопмент» Олег Билянский.
«Разработали и утвердили проект планировки, проект межевания территории, который включает в себя два жилых этапа продаваемой площадью 46 тысячи квадратных метров. Также будет многоэтажная парковка, детские спортивные площадки, на первых этажах магазины и офисы. За участок заплатили 96 млн рублей», — сказал Олег Билянский.
На сегодняшний день застройщик выплатил денежную компенсацию 63 семьям. Еще 30 семей получили квартиры. «Из девяти домов демонтировано шесть, остальные объекты демонтируем до конца лета», — отметил региональный директор ГК «Страна Девелопмент».
Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Екатеринбурга планирует снести семь тысяч гаражей, которые построены незаконно. Работа по выносу и демонтажу незаконных гаражей начнется с центра.
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