В Екатеринбурге построят новый жилой комплекс на Эльмаше

09 марта 2023 в 13:53 Размер текста - 17 +

Участок для нового жилого комплекса обошелся в 96 млн Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге идут демонтажные работы на площадке комплексного развития территорий, включающую в себя 11 жилых домов. На этом месте появятся два жилых объекта. Дом по адресу Баумана 39 уже снесли. Об этом URA.RU рассказал региональный директор ГК «Страна Девелопмент» Олег Билянский. «Разработали и утвердили проект планировки, проект межевания территории, который включает в себя два жилых этапа продаваемой площадью 46 тысячи квадратных метров. Также будет многоэтажная парковка, детские спортивные площадки, на первых этажах магазины и офисы. За участок заплатили 96 млн рублей», — сказал Олег Билянский. На сегодняшний день застройщик выплатил денежную компенсацию 63 семьям. Еще 30 семей получили квартиры. «Из девяти домов демонтировано шесть, остальные объекты демонтируем до конца лета», — отметил региональный директор ГК «Страна Девелопмент». Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Екатеринбурга планирует снести семь тысяч гаражей, которые построены незаконно. Работа по выносу и демонтажу незаконных гаражей начнется с центра.

В Екатеринбурге идут демонтажные работы на площадке комплексного развития территорий, включающую в себя 11 жилых домов. На этом месте появятся два жилых объекта. Дом по адресу Баумана 39 уже снесли. Об этом URA.RU рассказал региональный директор ГК «Страна Девелопмент» Олег Билянский. «Разработали и утвердили проект планировки, проект межевания территории, который включает в себя два жилых этапа продаваемой площадью 46 тысячи квадратных метров. Также будет многоэтажная парковка, детские спортивные площадки, на первых этажах магазины и офисы. За участок заплатили 96 млн рублей», — сказал Олег Билянский. На сегодняшний день застройщик выплатил денежную компенсацию 63 семьям. Еще 30 семей получили квартиры. «Из девяти домов демонтировано шесть, остальные объекты демонтируем до конца лета», — отметил региональный директор ГК «Страна Девелопмент». Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Екатеринбурга планирует снести семь тысяч гаражей, которые построены незаконно. Работа по выносу и демонтажу незаконных гаражей начнется с центра.