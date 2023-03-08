08 марта 2023

В Екатеринбурге построят новый жилой комплекс на Эльмаше

© Служба новостей «URA.RU»
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Второе здание муниципального детского сада № 437 в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург, жилой дом, недвижимость, строительные работы, спальный район, ипотека, жилой комплекс, строящийся дом, новостройки, рабочий, жк, жилье, стройка, многоквартирный дом
Участок для нового жилого комплекса обошелся в 96 млн Фото:

В Екатеринбурге идут демонтажные работы на площадке комплексного развития территорий, включающую в себя 11 жилых домов. На этом месте появятся два жилых объекта. Дом по адресу Баумана 39 уже снесли. Об этом URA.RU рассказал региональный директор ГК «Страна Девелопмент» Олег Билянский.

«Разработали и утвердили проект планировки, проект межевания территории, который включает в себя два жилых этапа продаваемой площадью 46 тысячи квадратных метров. Также будет многоэтажная парковка, детские спортивные площадки, на первых этажах магазины и офисы. За участок заплатили 96 млн рублей», — сказал Олег Билянский.

На сегодняшний день застройщик выплатил денежную компенсацию 63 семьям. Еще 30 семей получили квартиры. «Из девяти домов демонтировано шесть, остальные объекты демонтируем до конца лета», — отметил региональный директор ГК «Страна Девелопмент».

Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Екатеринбурга планирует снести семь тысяч гаражей, которые построены незаконно. Работа по выносу и демонтажу незаконных гаражей начнется с центра.

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В Екатеринбурге идут демонтажные работы на площадке комплексного развития территорий, включающую в себя 11 жилых домов. На этом месте появятся два жилых объекта. Дом по адресу Баумана 39 уже снесли. Об этом URA.RU рассказал региональный директор ГК «Страна Девелопмент» Олег Билянский. «Разработали и утвердили проект планировки, проект межевания территории, который включает в себя два жилых этапа продаваемой площадью 46 тысячи квадратных метров. Также будет многоэтажная парковка, детские спортивные площадки, на первых этажах магазины и офисы. За участок заплатили 96 млн рублей», — сказал Олег Билянский. На сегодняшний день застройщик выплатил денежную компенсацию 63 семьям. Еще 30 семей получили квартиры. «Из девяти домов демонтировано шесть, остальные объекты демонтируем до конца лета», — отметил региональный директор ГК «Страна Девелопмент». Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Екатеринбурга планирует снести семь тысяч гаражей, которые построены незаконно. Работа по выносу и демонтажу незаконных гаражей начнется с центра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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