В Нижневартовске и Сургуте выступит группа «Каспийский груз»

Рэп-дуэт из Азербайджана «Каспийский груз» выступит в ХМАО 31 марта и 1 апреля. Концерты группы пройдут в Сургуте и Нижневартовске, сообщает «Яндекс Афиша».
«Шоу, приуроченное к 10-летию с выхода дебютного альбома дуэта будет состоять из лучших песен группы за все время. Это концерт, который вернет вас на 10 лет назад, когда деревья были большими, а доллар был за 30», — сообщает сервис «Яндекс Афиша».
В Сургуте концерт пройдет в развлекательном центре «Вавилон», 31 марта, а в Нижневартовске рэперы выступят в клубе Ufo 1 апреля. Стоимость билетов составляет от двух до пяти тысяч рублей, в обоих городах концерты начнутся в 20:00.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутской филармонии пройдет концерт певца Сергея Трофимова. Звезда русского шансона выйдет на сцену 4 апреля.
О важных для каждого югорчанина событиях — в Telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, жмите на ссылку.