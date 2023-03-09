В Европарламенте раскрыли способ, каким Зеленский попытается избежать поражения

В Европарламенте уличили Зеленского в попытке избежать поражения, начав третью мировую

10 марта 2023 в 03:12 Размер текста - 17 +

Главной целью Владимира Зеленского является втягивание в конфликт европейских народов, считает Тьерри Мариани Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главной целью президента Украины Владимира Зеленского на ближайшее время является втягивание в конфликт с Россией европейских народов, заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. По его словам, лидер Украины, таким образом попытается избежать поражения. «Цель Владимира Зеленского — втянуть в конфликт европейские народы. Он видит, что истощение украинских войск и техники ведет его к поражению. Это не первый случай в истории, когда амбиции одного человека могут привести нас к третьей мировой войне. Западные лидеры должны ясно дать понять, что они не будут посылать умирать наших детей», — сказал Мариани «Известиям». Он считает, что наилучшим решением для прекращения военного конфликта может стать проведение мирной конференции. Ранее советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что из-за неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте Зеленский по сути обратился к Западу с заявлением о проигрыше. Тогда президент Украины заявил, что проиграл, если Запад не поможет ему в конфликте. Также он подчеркнул, что украинская сторона лишилась большей части инфраструктуры, чем по итогу констатировал смерть Украины, считает Макрегор.

Главной целью президента Украины Владимира Зеленского на ближайшее время является втягивание в конфликт с Россией европейских народов, заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. По его словам, лидер Украины, таким образом попытается избежать поражения. «Цель Владимира Зеленского — втянуть в конфликт европейские народы. Он видит, что истощение украинских войск и техники ведет его к поражению. Это не первый случай в истории, когда амбиции одного человека могут привести нас к третьей мировой войне. Западные лидеры должны ясно дать понять, что они не будут посылать умирать наших детей», — сказал Мариани «Известиям». Он считает, что наилучшим решением для прекращения военного конфликта может стать проведение мирной конференции. Ранее советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что из-за неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте Зеленский по сути обратился к Западу с заявлением о проигрыше. Тогда президент Украины заявил, что проиграл, если Запад не поможет ему в конфликте. Также он подчеркнул, что украинская сторона лишилась большей части инфраструктуры, чем по итогу констатировал смерть Украины, считает Макрегор.