300-летие Перми довело региональный бюджет до предельного дефицита

14 марта 2023 в 16:28 Размер текста - 17 +

Пермь отмечает юбилей, а это дорого Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми Размер дефицита бюджета Пермского края достиг предельного уровня. Согласно последним поправкам минфина, которые внесены в заксобрание, в 2023 году он составит 37 млрд рублей, то есть 14,9%. По словам министра финансов Екатерины Тхор, такие показатели связаны с реализацией проектов к 300-летию Перми. «Да, дефицит достигает предела. Это, в первую очередь, связано с реализацией мероприятий „Пермь-300“. Это и сдача крупных объектов социальной сферы, это и событийная линейка, связанная с юбилеем», — пояснила министр на заседании инфраструктурного комитета законодательного собрания Пермского края. По ее словам, в будущем расходы будут снижаться, а к 2025 году дефицит бюджета планируется на уровне 9%. Первый вице-премьер правительства Прикамья Ольга Антипина отметила, что несмотря на предельный дефицит, бюджет Пермского края «один из самых устойчивых во всей стране». Сейчас перед властями стоит задача как можно раньше вводить значимые объекты в эксплуатацию, поэтому они готовы идти на повышение расходов: «Если не ставить высоких планок, мы не достигнем результата, который нам нужен. Наши планы амбициозны, и мы будем продолжать в том же духе».

Размер дефицита бюджета Пермского края достиг предельного уровня. Согласно последним поправкам минфина, которые внесены в заксобрание, в 2023 году он составит 37 млрд рублей, то есть 14,9%. По словам министра финансов Екатерины Тхор, такие показатели связаны с реализацией проектов к 300-летию Перми. «Да, дефицит достигает предела. Это, в первую очередь, связано с реализацией мероприятий „Пермь-300“. Это и сдача крупных объектов социальной сферы, это и событийная линейка, связанная с юбилеем», — пояснила министр на заседании инфраструктурного комитета законодательного собрания Пермского края. По ее словам, в будущем расходы будут снижаться, а к 2025 году дефицит бюджета планируется на уровне 9%. Первый вице-премьер правительства Прикамья Ольга Антипина отметила, что несмотря на предельный дефицит, бюджет Пермского края «один из самых устойчивых во всей стране». Сейчас перед властями стоит задача как можно раньше вводить значимые объекты в эксплуатацию, поэтому они готовы идти на повышение расходов: «Если не ставить высоких планок, мы не достигнем результата, который нам нужен. Наши планы амбициозны, и мы будем продолжать в том же духе».