В Пермском крае насчитали больше 7 тысяч безработных

Больше 20 тысяч жителей Прикамья в сентябре искали работу
Больше 20 тысяч жителей Прикамья в сентябре искали работу

В Пермском крае более семи тысяч человек с начала текущего года признаны безработными. За содействием в поиске работы в учреждение обратились почти 21 тысяча жителей региона, более 14 тысяч из них были трудоустроены. Это следует из данных, опубликованных краевым Центром занятости населения.

«С начала 2025 года в государственное казенное учреждение „Центр занятости населения Пермского края“ обратились 20 608 человек, признано безработными 7623 человек. Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,23%», — сообщается на сайте учреждения. При этом количество вакантных рабочих мест в регионе превысило 32 тысячи.

В сентябре 2024 года в Прикамье насчитывалось 3,8 тысячи безработных (рост в 1,7 раза). Ранее URA.RU рассказывало, что по уровню безработицы регион занял 29-е место в общероссийском рейтинге. В среднем, пермяки тратят пять месяцев на то, чтобы трудоустроиться.

