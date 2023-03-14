14 марта 2023
13 марта 2023

В ХМАО произошел пожар в продуктовом магазине. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в спортивной детской школе. Курган, крыша, пожар, задымление, дым, пожарные
В Радужном горел магазин «Фламинго» (архивное фото) Фото:

В Радужном (ХМАО) вечером 14 марта произошло возгорание в продуктовом магазине «Фламинго». О происшествии сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

«В 18:00 — 18:30 в магазине „Фламинго“ произошел пожар. Пока причина пожара неизвестна», — сообщает очевидец в группе «Подслушано | РАДУЖНЫЙ» в соцсети.

В пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО корреспонденту агентства сообщили, что сообщение о пожаре в одноэтажном магазине поступило в 18 часов 04 минуты. По прибытию на место вызова наблюдалось сильное задымление. Пожарные ликвидировали открытое горение через 20 минут, огнем повреждено 50 метров площади. В тушении принимало участие девять человек личного состава и три единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.

Пожар в магазине «Фламинго»
Фото:

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В Радужном (ХМАО) вечером 14 марта произошло возгорание в продуктовом магазине «Фламинго». О происшествии сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте». «В 18:00 — 18:30 в магазине „Фламинго“ произошел пожар. Пока причина пожара неизвестна», — сообщает очевидец в группе «Подслушано | РАДУЖНЫЙ» в соцсети. В пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО корреспонденту агентства сообщили, что сообщение о пожаре в одноэтажном магазине поступило в 18 часов 04 минуты. По прибытию на место вызова наблюдалось сильное задымление. Пожарные ликвидировали открытое горение через 20 минут, огнем повреждено 50 метров площади. В тушении принимало участие девять человек личного состава и три единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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