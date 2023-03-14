В ХМАО произошел пожар в продуктовом магазине. Фото

15 марта 2023 в 06:25 Размер текста - 17 +

В Радужном горел магазин «Фламинго» (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Радужном (ХМАО) вечером 14 марта произошло возгорание в продуктовом магазине «Фламинго». О происшествии сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте». «В 18:00 — 18:30 в магазине „Фламинго“ произошел пожар. Пока причина пожара неизвестна», — сообщает очевидец в группе «Подслушано | РАДУЖНЫЙ» в соцсети. В пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО корреспонденту агентства сообщили, что сообщение о пожаре в одноэтажном магазине поступило в 18 часов 04 минуты. По прибытию на место вызова наблюдалось сильное задымление. Пожарные ликвидировали открытое горение через 20 минут, огнем повреждено 50 метров площади. В тушении принимало участие девять человек личного состава и три единицы техники. Причины возгорания устанавливаются. Пожар в магазине «Фламинго» Фото: группа «Подслушано | РАДУЖНЫЙ», Вк

В Радужном (ХМАО) вечером 14 марта произошло возгорание в продуктовом магазине «Фламинго». О происшествии сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте». «В 18:00 — 18:30 в магазине „Фламинго“ произошел пожар. Пока причина пожара неизвестна», — сообщает очевидец в группе «Подслушано | РАДУЖНЫЙ» в соцсети. В пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО корреспонденту агентства сообщили, что сообщение о пожаре в одноэтажном магазине поступило в 18 часов 04 минуты. По прибытию на место вызова наблюдалось сильное задымление. Пожарные ликвидировали открытое горение через 20 минут, огнем повреждено 50 метров площади. В тушении принимало участие девять человек личного состава и три единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.