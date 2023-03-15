15 марта 2023

Бывший вице-мэр Челябинска стал адвокатом

© Служба новостей «URA.RU»
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Аппаратное совещание у главы города. Челябинск, куляшов максим
Максим Куляшов вернулся в юриспруденцию Фото:

Бывший заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов стал адвокатом. Как 16 марта URA.RU сообщил источник в силовых структурах, решение было согласовано в Москве.

«Федеральный Минюст согласовал кандидатуру Куляшова. В реестр адвокатов были внесены сведения о нем. Бывший вице-мэр получил удостоверение», — рассказал источник.

По словам источника, бывший полицейский справится с новой работой. Юридическое образование и опыт, полученный за годы работы на посту замначальника ГИБДД по региону, сыграют Куляшову на руку.

Куляшов занимал пост заместителя главы Челябинска с декабря 2019 года по декабрь 2021 года. Он покинул свой пост после реконструкции Комсомольского проспекта, к которой у горожан возникла масса претензий. До назначения на пост вице-мэра Куляшов 15 прослужил в ГИБДД, выйдя в отставку по выслуге лет в звании полковника. Связаться с ним на момент публикации оперативно не удалось.

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Бывший заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов стал адвокатом. Как 16 марта URA.RU сообщил источник в силовых структурах, решение было согласовано в Москве. «Федеральный Минюст согласовал кандидатуру Куляшова. В реестр адвокатов были внесены сведения о нем. Бывший вице-мэр получил удостоверение», — рассказал источник. По словам источника, бывший полицейский справится с новой работой. Юридическое образование и опыт, полученный за годы работы на посту замначальника ГИБДД по региону, сыграют Куляшову на руку. Куляшов занимал пост заместителя главы Челябинска с декабря 2019 года по декабрь 2021 года. Он покинул свой пост после реконструкции Комсомольского проспекта, к которой у горожан возникла масса претензий. До назначения на пост вице-мэра Куляшов 15 прослужил в ГИБДД, выйдя в отставку по выслуге лет в звании полковника. Связаться с ним на момент публикации оперативно не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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