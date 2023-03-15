Бывший вице-мэр Челябинска стал адвокатом

Максим Куляшов вернулся в юриспруденцию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов стал адвокатом. Как 16 марта URA.RU сообщил источник в силовых структурах, решение было согласовано в Москве.

«Федеральный Минюст согласовал кандидатуру Куляшова. В реестр адвокатов были внесены сведения о нем. Бывший вице-мэр получил удостоверение», — рассказал источник.

По словам источника, бывший полицейский справится с новой работой. Юридическое образование и опыт, полученный за годы работы на посту замначальника ГИБДД по региону, сыграют Куляшову на руку.

Куляшов занимал пост заместителя главы Челябинска с декабря 2019 года по декабрь 2021 года. Он покинул свой пост после реконструкции Комсомольского проспекта, к которой у горожан возникла масса претензий. До назначения на пост вице-мэра Куляшов 15 прослужил в ГИБДД, выйдя в отставку по выслуге лет в звании полковника. Связаться с ним на момент публикации оперативно не удалось.