15 марта 2023

В Пермском крае будут судить несовершеннолетнего наркоторговца

© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу Фото:

В Пермском крае завершено расследование уголовного дела по обвинению несовершеннолетнего жителя Лысьвы в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ, сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

«Несовершеннолетний в сентябре 2022 года посредством сети Интернет получил от неустановленного лица инструкции по сбыту наркотических средств, а также координаты места закладки средства метамфетамин, расфасованного в свертки, для его незаконного сбыта. Оборудовал тайники с наркотическими средствами на территории Лысьвы, но был задержан. Прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщается на сайте ведомства.

Тайники, оборудованные несовершеннолетним наркоторговцем, были обнаружены, а наркотики изъяты из незаконного оборота. В ходе следствия обвиняемый признал свою вину.

Ранее URA.RU рассказывало, что жительницу Перми осудили за вовлечение в распространение наркотиков собственной дочери. Она по указанию своей матери организовывала тайники и закладки с запрещенными веществами.

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В Пермском крае завершено расследование уголовного дела по обвинению несовершеннолетнего жителя Лысьвы в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ, сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. «Несовершеннолетний в сентябре 2022 года посредством сети Интернет получил от неустановленного лица инструкции по сбыту наркотических средств, а также координаты места закладки средства метамфетамин, расфасованного в свертки, для его незаконного сбыта. Оборудовал тайники с наркотическими средствами на территории Лысьвы, но был задержан. Прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщается на сайте ведомства. Тайники, оборудованные несовершеннолетним наркоторговцем, были обнаружены, а наркотики изъяты из незаконного оборота. В ходе следствия обвиняемый признал свою вину. Ранее URA.RU рассказывало, что жительницу Перми осудили за вовлечение в распространение наркотиков собственной дочери. Она по указанию своей матери организовывала тайники и закладки с запрещенными веществами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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