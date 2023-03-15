В Пермском крае будут судить несовершеннолетнего наркоторговца

16 марта 2023 в 10:40 Размер текста - 17 +

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае завершено расследование уголовного дела по обвинению несовершеннолетнего жителя Лысьвы в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ, сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. «Несовершеннолетний в сентябре 2022 года посредством сети Интернет получил от неустановленного лица инструкции по сбыту наркотических средств, а также координаты места закладки средства метамфетамин, расфасованного в свертки, для его незаконного сбыта. Оборудовал тайники с наркотическими средствами на территории Лысьвы, но был задержан. Прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщается на сайте ведомства. Тайники, оборудованные несовершеннолетним наркоторговцем, были обнаружены, а наркотики изъяты из незаконного оборота. В ходе следствия обвиняемый признал свою вину. Ранее URA.RU рассказывало, что жительницу Перми осудили за вовлечение в распространение наркотиков собственной дочери. Она по указанию своей матери организовывала тайники и закладки с запрещенными веществами.

В Пермском крае завершено расследование уголовного дела по обвинению несовершеннолетнего жителя Лысьвы в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ, сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. «Несовершеннолетний в сентябре 2022 года посредством сети Интернет получил от неустановленного лица инструкции по сбыту наркотических средств, а также координаты места закладки средства метамфетамин, расфасованного в свертки, для его незаконного сбыта. Оборудовал тайники с наркотическими средствами на территории Лысьвы, но был задержан. Прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщается на сайте ведомства. Тайники, оборудованные несовершеннолетним наркоторговцем, были обнаружены, а наркотики изъяты из незаконного оборота. В ходе следствия обвиняемый признал свою вину. Ранее URA.RU рассказывало, что жительницу Перми осудили за вовлечение в распространение наркотиков собственной дочери. Она по указанию своей матери организовывала тайники и закладки с запрещенными веществами.