Прокуратура в городе ЯНАО разберется в проблеме по очистке дорог от снега

16 марта 2023 в 13:53 Размер текста - 17 +

Жители Нового Уренгоя пожаловались на уборку снега Фото: Александр Мамаев © URA.RU Прокуратура в Новом Уренгое (ЯНАО) проверит работу местной администрации и организации, которая занимается очисткой дорожного покрытия от снега. Такое поручение дал зампрокурора Александр Тыльченко в ходе встречи с местными жителями. «На прием обратились граждане, которых волновал вопрос бездействия администрации города Новый Уренгой по содержанию муниципальных дорог. <…> По поручению Александра Тыльченко по каждому заявлению незамедлительно инициировано проведение проверок, ход и результаты которых поставлены на контроль», — сообщается на сайте региональной прокуратуры. Отмечается, что на встрече горожане пожаловались, что из-за снежного покрова проезд по трассе затруднен. При этом подчеркнули, что мэрия не контролирует работу организации, которая отвечает за очистку дорог. Ранее сообщалось, что мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов проверил очистку снега во дворах города. В своем telegram-канале он отметил, что по вывозу снега есть вопросы.

Прокуратура в Новом Уренгое (ЯНАО) проверит работу местной администрации и организации, которая занимается очисткой дорожного покрытия от снега. Такое поручение дал зампрокурора Александр Тыльченко в ходе встречи с местными жителями. «На прием обратились граждане, которых волновал вопрос бездействия администрации города Новый Уренгой по содержанию муниципальных дорог. <…> По поручению Александра Тыльченко по каждому заявлению незамедлительно инициировано проведение проверок, ход и результаты которых поставлены на контроль», — сообщается на сайте региональной прокуратуры. Отмечается, что на встрече горожане пожаловались, что из-за снежного покрова проезд по трассе затруднен. При этом подчеркнули, что мэрия не контролирует работу организации, которая отвечает за очистку дорог. Ранее сообщалось, что мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов проверил очистку снега во дворах города. В своем telegram-канале он отметил, что по вывозу снега есть вопросы.